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元富證券 勇奪國家品牌玉山獎最佳產品獎

2019-11-12 09:56經濟日報 記者林婉琪／即時報導

元富證券近年來積極布局數位金融領域，持續推出多項產品、平台與服務，其中運用AI智能幫助投資人篩選投資標的「智能行動選股App」尤其深獲好評，自推出迄今屢獲多項專業獎項肯定，11日於中華民國國家企業競爭力發展協會主辦的第16屆國家品牌玉山獎獲頒「最佳產品類」獎項殊榮，由元富證券董事長陳俊宏親自出席領獎，為元富再添一筆榮耀。

國家品牌玉山獎「最佳產品」是為了鼓勵企業研發創新產品與技術，導入新觀念、新技術進而強化企業整體競爭力，並以「品質、品牌、品位」等多面向審核標準進行評選，第14屆時元富證券曾以獨家開發的「小資零股理財平台」獲獎，此次再以「智能行動選股App」奪得殊榮，對元富證券「智能行動選股App」以及研發團隊皆為高度肯定。

元富「智能行動選股App」共有四大獨家特色，第一特色「八方選股，秒速完成」，淺顯易懂的八方選股操作介面，投資新手也能輕鬆選出投資標的股。

第二特色「DIY結合組組樂，自組選股」，提供投資人自行組合選股策略，打造股市老手的專屬選股專區。

第三特色「掌握關鍵籌碼趨勢」，個股分析提供主力大戶近期關鍵券商布局市況，完整掌握個股籌碼動向。

第四特色「完整股票健診功能」，提供庫存、自選及個股的股票健診及決策功能，方便投資人檢視個股體質，決定汰弱留強或加碼進場。

元富證券董事長陳俊宏表示，元富證券本著對數位金融持續深耕的堅持，近年來積極推動及發展行動理財服務，期盼滿足投資人更多理財需求，元富「智能行動選股App」便是運用Fintech AI技術結合元富投顧精心研究的選股模型，推出至今相當受到投資人喜愛，元富在未來也將持續精進數位金融科技服務，投入更多相關資源，期許能更貼近民眾的生活，打造更便利的數位金融服務。

元富數位金融個股

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