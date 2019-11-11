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國家品牌玉山獎 富士達保經五連霸

2019-11-11 23:27經濟日報 記者陳怡慈/即時報導

最具權威的國家級企業獎項「第16屆國家品牌玉山獎」頒獎典禮於11日晚上7時盛大舉行，現場邀請陳建仁副總統親臨致詞頒獎，吸引各界菁英人士出席響應。

富士保險經紀人公司今年第五度獲得評審肯定蟬聯「傑出企業」獎，董事長廖學茂更四連霸榮獲「傑出企業領導人」獎。富士達保經將持續秉持著「誠信、專業、負責任」的核心價值，成為真正「品質、品牌、品味」兼具的國家級企業品牌。

連續五年獲獎的富士達保經為深化品牌價值，年初特別發布全新品牌識別，改以極具設計感及現代化的線條呈現，並點綴富貴的牡丹紅及象徵朝氣與溫暖的橘黃色，傳遞更具活力且溫暖的形象，同時延續原有意象－永遠為客戶找到最好的方向與產品，創新的品牌識別也展現出富士達保經力求突破與發展的決心。

廖學茂表示，富士達保經已深耕台灣十餘年，用心建立優良完善的教育制度，持續協助公司同仁精進服務與專業知識，總能帶給顧客最溫暖、專業的保險規畫。

富士達保經多年來持續獲得華人公益金傳獎、保險信望愛獎及國家品牌玉山獎等具指標性的多項大獎肯定，全體同仁都感到無比的光榮與驕傲。富士達保經未來將不斷成長茁壯，致力成為保經業的最高標竿。

踏入保險業37年的廖學茂從基層業務員做起，因其優異表現一路晉升總監、執行副總、外商保險公司總經理，之後更創辦保經公司擔任董事長。

多年累積的豐富業務心得及管理經驗使他成為一名傑出領導人，制訂完善的業務制度與發展策略，造就現今富士達保經的快速發展。

公益事務上，廖學茂也不餘遺力，長期擔任財團法人張老師基金會主任委員，推動諮商服務及各項講座等活動，並於上周日舉辦「張老師50周年慶年會」圓滿落幕，今年也帶動公司主管與企業負責人齊力捐助兩百萬多元支持張老師基金會服務。

2018年起更身兼中華保險服務協會理事長，舉辦校園教育宣導及大型論壇，推廣保險教育的重要性。

國家品牌玉山獎是對勤奮打拼的台灣優質品牌最大鼓勵，富士達保經連續五年獲得此項殊榮，也成為公司不斷進步的動力，未來富士達保經將繼續保持最高標準，持續強化內部教育訓練並優化內勤系統，努力帶給同仁及客戶最可靠的支援與服務，成為您一輩子最溫暖的好朋友。

富士達保經董事長廖學茂（右三）榮獲四屆「傑出企業領導人獎」。富士達保經/提供
富士達保經董事長廖學茂（右三）榮獲四屆「傑出企業領導人獎」。富士達保經/提供
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富士保險玉山

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