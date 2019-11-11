國家品牌玉山獎 富士達保經五連霸

2019-11-11 23:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 /即時報導



最具權威的國家級企業獎項「第16屆國家品牌玉山獎」頒獎典禮於11日晚上7時盛大舉行，現場邀請陳建仁副總統親臨致詞頒獎，吸引各界菁英人士出席響應。

富士達保險經紀人公司今年第五度獲得評審肯定蟬聯「傑出企業」獎，董事長廖學茂更四連霸榮獲「傑出企業領導人」獎。富士達保經將持續秉持著「誠信、專業、負責任」的核心價值，成為真正「品質、品牌、品味」兼具的國家級企業品牌。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

連續五年獲獎的富士達保經為深化品牌價值，年初特別發布全新品牌識別，改以極具設計感及現代化的線條呈現，並點綴富貴的牡丹紅及象徵朝氣與溫暖的橘黃色，傳遞更具活力且溫暖的形象，同時延續原有意象－永遠為客戶找到最好的方向與產品，創新的品牌識別也展現出富士達保經力求突破與發展的決心。

廖學茂表示，富士達保經已深耕台灣十餘年，用心建立優良完善的教育制度，持續協助公司同仁精進服務與專業知識，總能帶給顧客最溫暖、專業的保險規畫。

富士達保經多年來持續獲得華人公益金傳獎、保險信望愛獎及國家品牌玉山獎等具指標性的多項大獎肯定，全體同仁都感到無比的光榮與驕傲。富士達保經未來將不斷成長茁壯，致力成為保經業的最高標竿。

踏入保險業37年的廖學茂從基層業務員做起，因其優異表現一路晉升總監、執行副總、外商保險公司總經理，之後更創辦保經公司擔任董事長。

多年累積的豐富業務心得及管理經驗使他成為一名傑出領導人，制訂完善的業務制度與發展策略，造就現今富士達保經的快速發展。

公益事務上，廖學茂也不餘遺力，長期擔任財團法人張老師基金會主任委員，推動諮商服務及各項講座等活動，並於上周日舉辦「張老師50周年慶年會」圓滿落幕，今年也帶動公司主管與企業負責人齊力捐助兩百萬多元支持張老師基金會服務。

2018年起更身兼中華保險服務協會理事長，舉辦校園教育宣導及大型論壇，推廣保險教育的重要性。