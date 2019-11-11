親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

不得已才湊一起 韓國瑜談蔡賴配：武大郎與潘金蓮蓋一條棉被

韓國瑜7,200萬購屋引爭議 顧立雄：查無台肥來詢問函件

2019-11-11 20:25經濟日報 記者黃靖文邱力行楊超丞／即時報導

國民黨總統候選人韓國瑜傳出在南港買屋，並向台肥公司貸款兩成的消息，雖然台肥曾向媒體指稱，當初有請示金管會意見並取得核准，但金管會主委顧立雄今(11)日在立法院財委會受訪時回應，經查沒有任何台肥來詢問的函件，「如果台肥說有，就得好好說明是哪一年哪一月來的公文」。

台肥金管會國民黨

相關新聞

網購來襲 刷卡3招防駭防詐騙

2019-11-11 14:40

媲美星港新財管方案年底公布 顧立雄：會篩選銀行

2019-11-11 13:09

顧立雄：研議離岸風電國產化項目納入國內信保機制

2019-11-11 13:07

調查：受訪者對全球經濟前景仍樂觀 對中國更為看好

2019-11-11 12:26

調查：逾八成全球投資者計畫在未來12個月增持中國投資

2019-11-11 12:25

韓國瑜購屋向台肥借款爭議 金管會：一個月內提報告

2019-11-11 11:41

聯準會2%的通膨率目標從何而來？ 答案令人傻眼

2019-11-11 11:04

韓國瑜購屋案 顧立雄：追台肥是否違證交法

2019-11-11 10:19

韓國瑜購屋爭議 顧立雄：沒有台肥來金管會詢問紀錄

2019-11-11 09:43

評價面優勢與資金回流 有助歐股漲勢續航

2019-11-11 07:54

ATM普及、信用卡方便…非現金支付牛步 3大關卡

2019-11-11 00:36

推無現金社會 隱私權是隱憂

2019-11-11 00:28

綠色債規模 年底可望破千億

2019-11-11 00:20

金管會挺永續 推綠債市場

2019-11-10 23:22

玉山銀 獲環保金級獎

2019-11-10 23:22

一銀運動會 愛心滿滿

2019-11-10 23:22

金融趨勢座談 19日臺大開講

2019-11-10 23:22

集保30年特展 今登場

2019-11-10 22:25

策略經營／楊少銘 走入金融大玩科技

2019-11-10 22:10

公股銀掀加薪潮 一銀上看5％

2019-11-10 00:05

一銀董座：明年景氣看俏 搶返台投資財

2019-11-10 00:04

網銀前哨戰 消金大行優利搶客

2019-11-09 23:44

銀行高額補貼消金... 當心傷獲利

2019-11-09 23:38

數位理財通／網購神卡PK 回饋金拿好拿滿

2019-11-09 00:13

龍巖賣彰銀股 退出改選大戰

2019-11-08 23:25

龍巖出脫彰銀 投資收益上看42億元

2019-11-08 23:24

彰銀改選／台新金：要退就退 要進就進

2019-11-08 23:23

彰銀改選關鍵這一席…兵家必爭

2019-11-08 23:23

數位帳戶搶推新台幣高利活儲！年利率1.85%最大氣

2019-11-07 09:00
看更多

熱門文章

不喝星巴克、買菜挑特價品 「首席」分析師楊應超這樣過生活

2019-11-11 12:55

紅色鏈出包 蘋果轉單台廠

2019-11-10 23:23

一芳捲反送中風暴 柯梓凱嘆：從台灣之光變賣國賊

2019-11-10 22:03

環評原則通過 台積電竹南先進封測廠建廠在望

2019-11-11 13:26

長榮航與RIMOWA不合作了 商務艙過夜包大改款

2019-11-11 14:33

智慧表新戰局 台系鏈進補

2019-11-10 23:16

楊應超省錢術大解密 就靠一張生活估價表

2019-11-11 12:57

韓國瑜購屋向台肥借款爭議 金管會：一個月內提報告

2019-11-11 11:41

PCB廠上緊發條 規劃春節趕工

2019-11-10 23:14

ATM普及、信用卡方便…非現金支付牛步 3大關卡

2019-11-11 00:36

長榮航空宣布 機上服務用品推出Ferragamo硬殼包

2019-11-11 14:34

南科三期 落腳台南看西農場

2019-11-10 23:51

小米印度市場踢下三星 聯發科搶攻海外市場又告捷

2019-11-11 10:32

AirPods Pro缺貨 康控業績報佳音

2019-11-11 14:41

明年資本市場變動大 中信老總擔憂三大風險

2019-11-11 16:09

德儀若停止代理權 文曄董座：大約二年彌補過來

2019-11-11 14:29

精準農業大聯盟 搶千億商機

2019-11-10 23:27

韓國瑜購屋案 顧立雄：追台肥是否違證交法

2019-11-11 10:19

推無現金社會 隱私權是隱憂

2019-11-11 00:28

國別報告交換國 新增澳洲

2019-11-10 22:20

飯店交易熱 前三季增三倍

2019-11-10 23:09

中華電集團結婚 傳遞幸福感

2019-11-10 23:24

韓國瑜購屋爭議 顧立雄：沒有台肥來金管會詢問紀錄

2019-11-11 09:43

工具機廠放無薪假 前九月機械設備業總工時探十年低點

2019-11-11 18:18

享自住宅地優稅 兩要件

2019-11-10 22:20

網家雙11搶市 攻金字塔頂客群

2019-11-11 00:04

離岸風電融資順暢 外商肯定

2019-11-10 23:21

瞄準衛星發射市場 晉陞太空科技與央大締約合作

2019-11-11 17:51

新聞中的法律／非公發公司員工獎酬新制的疑義

2019-11-10 22:20

瑞銀報告揭露：中國全國瞄準「雙11」

2019-11-11 14:49

韓國瑜購屋爭議 台肥：當時依合約內容細節執行

2019-11-11 11:16

聯準會2%的通膨率目標從何而來？ 答案令人傻眼

2019-11-11 11:04

明年全球智慧表出貨 看增28％

2019-11-10 23:13

勞退舊制先結清有好有壞 員工、老闆都得盤算

2019-11-11 14:35

金管會挺永續 推綠債市場

2019-11-10 23:22

能源論壇／工研院：打造台灣綠金聚落

2019-11-10 23:22

副總統招手海外青年 台商回流創5.6萬工作機會

2019-11-11 12:16

純網銀浪潮 中信金總座直指衝擊到這些銀行

2019-11-11 15:18

媲美星港新財管方案年底公布 顧立雄：會篩選銀行

2019-11-11 13:09

高院判股東會董事選舉無效 大同將上訴抗辯

2019-11-11 10:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top