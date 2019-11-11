一銀力挺小微 微企e時貸運用AI技術

2019-11-11 16:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／台北即時報導



第一銀行力挺小微企業推出企業線上申貸平台「微企e時貸」因沒有營業時間限制，企業主24小時皆可透過線上平台完成貸款申請，流程簡便僅須3分鐘，且客戶文件齊備並完成開戶，最快一天即可取得資金，自2018年9月開辦以來，已逾2000戶申貸。

為協助中小及微型企業取得融資，第一銀行同時量身打造推出「小微企業優惠融資專案」，近半年已有近6500戶企業取得融資。只要公司行號設立登記日未滿5年、僱用員工人數20人以下、資本額新台幣500萬元以下或年營收1000萬元以下等，符合上述任一條件之企業客戶可透過第一銀行國內188間分行臨櫃申辦，或於線上申貸專屬網站「微企e時貸」平台提出申請，以優惠條件取得貸款資金。

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為提升小微企業貸款之作業效率，第一銀行AI大數據團隊設計以企業客戶為中心的資料架構，引進外部開放資料，輔以演算法分析客戶於銀行內外部資料，應用於徵信作業，可更加充分掌握既有與潛在企業客戶，並依此AI模型設計服務流程。

第一銀行指出，AI模型主要核心應用技術已取得專利，透過AI模型深入了解客戶進行預測評分，並給予對應額度建議，既可提升客戶體驗，亦可降低銀行授信風險。該技術已取得「金流關係圖產生方法及其系統」、「企業分群方法及其系統」、「用於建構多層次企業關係網路的方法及系統」及「金流分群系統」等四項發明型專利，並已獲得金管會公司研究發展投資抵減認可，再次展現不斷創新的企圖心，與提供客戶更優質服務的決心。