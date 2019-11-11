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台壽初年度保費年減4成　中信銀估明年保險佣金衰退

2019-11-11 16:09聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

中信金今舉行法說會，子公司台灣人壽今年第三季初年度保費僅134億元，比去年同期衰退超過四成。台壽指出，主要是去年開始停壽台幣躉繳保單，今年上半年陸續停售台幣二到五年期繳的商品。另中信金也預估，明年中信銀在保險佣金上勢必呈現衰退趨勢。

台灣人壽截至今年第三季初年度保費134億元，比起去年同期衰退達41.2%，比起業界平均衰退3.9%，減少幅度更大，比起上一季也衰退24%。

台壽資深副總葉柏宏表示，從去年開始停壽台幣躉繳保單，今年上半年也陸續停售台幣二到五年期繳的產品。現在給客戶的台幣儲蓄型商品至少要宣告利率要有2.3%~2.4%水準，但目前市場上台幣的投資工具要找到這樣的報酬率比較困難，變成收進來的保費要較多在股市或海外，承受更多匯率風險，基於這考量決定停售，因此初年度保費在第三季有衰退，但從十月份開始保費有回到60億以上水準，到現在仍處於回升狀態。

中信金總經理吳一揆表示，台售去年就決定不要做台幣躉繳保單，利率2.3%利率在台灣市場來說，除非投資股票，但股票背後風險非常大，因此台壽經審視後，決定從產品健康度去看整個公司價值，從永續經營角度，讓進來商品對公司有價值，因此做商品結構調整，今年保費預估約為800多億，明年也預估是這數字，台壽不會再衝保費。

吳一揆也說，他這幾年看到一個很有趣現象，過去保險公司賣商品不從投資角度去看，認為3%或2.5%好賣就去賣，但其實在投資端不可能拿到這樣的獲利。因此台壽去年開始從投資端去定價商品，否則產生的負利差需要很久才能彌平，尤其現在宣告利率拉到2.4%或2.5%，甚至美元保單更高，去年底期待美聯準會升息兩、三次，結果從年中開始降息且明年持續降，現在拉上去的美元保單成本，跟台幣保單在降息環境成本如何彌補，因此台壽決定不再衝量，希望讓商品呈現健康的狀況，這是長期下來要做的。

金管會將訂定死亡保額門檻，恐衝擊儲蓄險保單銷售。中信金財務長邱雅玲直言，以現在的環境與法令規定下，明年銀行在保險佣金衰退不可避免，兩年前主管機關規定保險佣收不可有費差損時，當時中信也評估會衰退，但中信銀有能力開放新商品跟客戶新需求，加上現在有台商回台跟資金匯回專法，相信中信銀有辦法把衰退情況扭轉回來。

中信金保單

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