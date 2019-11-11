明年資本市場變動大 中信老總擔憂三大風險
中信金今舉行法說會，中信金今年到十月稅前利益達到501億，創下歷史新高。但針對明年經濟狀況，中信金總經理吳一揆表示，仍擔憂資本市場的狀況，包含利率下跌影響保險公司報酬、負利率是否繼續擴張、經濟衰退等風險。
吳一揆表示，今年第一季市場強勁反彈，到今天台股、道瓊都創新高，十月中信金稅前利益達到501億元，這是歷史上第一次。現在離年終不到兩個月時間，希望中信金持續保持戰果，在年底繳出漂亮成績單。
針對整體經濟，吳一揆說，IMF十月下修世界經濟成長率到3%，最近預估明年會有3.4%增長，因為央行持續有更寬鬆政策，中信金內部也預測美聯準會今年再降息一次，美國成長動能明年可能不像今年那麼好，IMF預測美經濟成長從2.3%降到2.0%，包含美國總統大選等許多不可測的因素，中美貿易暫時還是呈現邊打邊談的狀況。
回頭來看台灣，吳一揆表示，今年因為台商回台投資、半導體需求，GDP比原來預測好達2.4%，明年台灣如果可以在全球供應鏈體系改變的時候，美、陸方轉單上積極佈局，加上政府順勢推出鼓勵台商回台、境外資金回台專法，台灣明年經濟成長有機會達到2.5%。
吳一揆指出，從上述狀況來看，中信金明年資產品質應該可維持跟今年一樣，但比較擔心的還是資本市場，因為現在股價指數在高點，股市有上就有下，下的時候是否準備好，金融機構在風險計算上有各種狀況分析，中信不會去承擔任何萬一的風險，希望在預期之內的風險中信都可以準備好。
但吳一揆表示，明年他個人非常擔心資本市場狀況，尤其利率持續下跌，保險公司投資報酬要怎麼辦；第二負利率，從沒看過全球三分之一政府的國債是複利率，這樣意義隱含很大的風險，當大家都預測經濟不好，才會把錢都放在負利率上，這樣的現象是否繼續擴張，日本、歐盟央行都是負利率，雖然是希望銀行不要把錢放著，而是把錢放出去，但銀行也注重風險，從這面向來看，大家對全球金融市場都是謹慎因應。另很多專家去年就開始呼籲會有強烈經濟衰退，股價會有10%~20%的跌幅，這仍然有可能發生，希望明年台灣能謹慎應對。
吳一揆也表示，明年中信金在風險管理端會抓得更緊，投資端會從股、債兩市場小心布局，匯率端目前預估會持平，央行利率應該不會變，因為台灣通膨呈現溫和狀態，且貨幣市場供需央行調節得很好，期待新台幣匯率能在30元、31元，不要有急升，否則會傷害保險公司增加的避險成本。
中信金今法說會公布今年前三季營運概況，中信金自結今年前三季稅前盈餘468.58億元、稅後盈餘381.74億元，稅後股東權益報酬率(ROE)為15.63%，稅後資產報酬率(ROA)為0.84%，每股稅後盈餘(EPS)為1.92元。
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