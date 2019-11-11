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立院財委會通過明年度中央政府總預算 將提報院會處理

2019-11-11 15:46經濟日報 記者鄭鴻達／即時報導

立法院財政委員會今（11）日處理「中華民國109年度中央政府總預算案審查總報告（含機密部分）草案」，並順利通過該案，針對明年度中央政府總預算案的歲入暫列為新台幣2兆1,021.98億元，歲出暫列為2兆1,019.15億元，並提報至12日的立法院院會處理。

財政委員會今日議程安排彙整「中華民國109年度中央政府總預算案審查總報告（含機密部分）草案」，並邀請金管會顧主委立雄，針對「綠色金融執行成效」進行專題報告，並接受財政委員會立委質詢。

會議伊始，議事人員完成宣讀明年度中央政府總預算案審查總報告草案的公開部分，確定將明年度的歲入暫列為2兆1,021億9,898萬2千元，歲出則暫列為2兆1019億1513萬7千元，並待提報院會通過後，再交由行政院主計總處調整。

在審查完總預算案公開的部分後，財政委員會召委施義芳宣布通過上述草案，並開始清場、停止錄影，宣布召開秘密會議，接續審查總預算案機密部分，在完成秘密會議後，再邀請顧立雄等官員回到會議現場報告、備詢。

立法院預計於11月12日召開院會，處理財政委員會所彙總完成的「中華民國108年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分審查總報告案」，並邀請行政院長蘇貞昌就「中央政府新式戰機採購特別預算案」（F-16V）等相關事宜進行報告

立法院第九屆第八會期將於本月底結束，由於時程逼近2020年1月11日總統、立委選舉，民進黨團提案依照過去慣例，自12月18日到31日停會，此提案將於12日的院會進行處理，因民進黨團人數優勢，料將順利通過。

立法院中華民國民進黨

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