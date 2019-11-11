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純網銀浪潮 中信金總座直指衝擊到這些銀行

2019-11-11 15:18經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

金管會開放三家純網銀設立，最快明年初國內金融市場就會有純網銀出現，中信金控總經理吳一揆今（11）日表示，純網銀的出現對小型銀行會有比較大的衝擊。

中信金今天舉行法人說明會，被問到是否評估純網銀對中信銀行的衝擊？吳一揆表示，預測純網銀出來對小型銀行會有比較大衝擊，原因是對於新的科技投資和運用，包括資安和防洗錢等，從經營角度來看，金融機構一定要有賺錢才能做投資。

吳一揆說，銀行如果金融產品不夠精采，速度太慢，諸多痛點沒辦法解決，客戶就會轉移到純網銀；要讓整體公司更具數位化，銀行還要做更多投資，而中信銀行一向對客戶經營，不論網路或手機方面的投資都認為是必要的。

吳一揆表示，三家網銀一定是網路上使用非常方便，而且以普羅大眾為主，以量大薄利去做，這樣的情況下衝擊到的會是比較小型的金融機構。

中信金控總經理吳一揆表示，純網銀的出現受衝擊最大的會是小型銀行。圖/仝澤蓉攝影
中信金控總經理吳一揆表示，純網銀的出現受衝擊最大的會是小型銀行。圖/仝澤蓉攝影
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中信銀行網銀吳一揆

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