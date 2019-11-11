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金管會媲美星港財管新方案 將採差異化措施、三年試辦

2019-11-11 13:12經濟日報 記者楊筱筠／即時報導

金管會加速建構媲美星港財管新方案，金管會主委顧立雄今（11）透露指出，未來將採差異化措施、三年試辦概念，銀行做得好才能做，預計年底前公布相關措施。

換句話說，不是所有銀行都能加入媲美鄉星港財管新方案。顧立雄指出，因為有風險制度，因此僅開放給高資產客戶

金管會官員過去曾指出，讓DBU（外匯指定銀行）的高資產理財客戶可投資以往在OBU（國際金融業務分行）才能買到的商品；另一為開放黃金、原油的價差合約。

金管會顧立雄金融業

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