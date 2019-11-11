媲美星港新財管方案年底公布 顧立雄：會篩選銀行
2019-11-11 13:09
聯合報 記者戴瑞瑤
／即時報導
金管會年底前即將提出「媲美星港新財管方案」，金管會主委顧立雄今天透露，會設立標準篩選銀行，不是所有銀行都可以參與，同時會針對銀行設有三年試辦期。
香港「反送中」變局造成國際金融中心地位動搖，加上台商資金回台，金管會趁勝追擊，力拚年底前推出「媲美星港財富管理新方案」。繼日前顧立雄透露，為讓企業資金在國內外資金調度更方便，擬開放本土企業可在OBU開戶，今天有新進度。
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顧立雄今透露，「媲美星港新財管方案」會針對銀行有差異化管理，對銀行會設立標準。換言之，不是所有銀行的都可以參與。篩選標準會是什麼？顧立雄則不願透露，表示到年底公布時就會有詳細說明，「現在說太多會有銀行來抗議」但他透露，參與的銀行也會給予三年的試辦期。
在「媲美星港財富管理新方案」裡，金管會已盤點出目前在OBU開放，未來將打通到DBU開放的16項商品，其中8項商品涉及台幣匯率、利率，須跟央行溝通；另8項由金管會主管，包括連結到台股商品。
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