顧立雄：研議離岸風電國產化項目納入國內信保機制
2019-11-11 13:07
經濟日報 記者楊筱筠
／即時報導
蔡英文政府積極推動離岸風電相關綠能政策，金管會主委顧立雄今（11）日指出，金管會正在研議，離岸風電涉及工程項目國產化部分，正在研議是否加入國內信用保證機制，降低相關風險，讓銀行承做意願更高。
顧立雄指出，離岸風電金額龐大，有授信就有風險，已經提出兩個降低風險措施。第一，出口風機國家有成立國家層級的信用保證機構，對出口風機提供保證與保險，目前許多主要建置離岸風機，都在他們保證與保險範圍內；第二，鼓勵產險業者將相關承作保險，納入安定基金計提標準。
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而涉及到工程項目要國產化，則正在研議是否納入國內信用保證機制，降低相關風險。
顧立雄在會後回應，關於信用保證機制是假設仿中小信保基金，這部分將會是經濟部、國發局主導。
而對於金管會綠色融資放款，顧立雄指出，一年的確有新增2000億元目標。但根據金管會資料統計，今年至9月底為止，本國銀行對綠能科技產業放款餘額餘1.1兆元，較2016年9月底實施獎勵方案前，增加約1.08億元，今年以來僅新增了600億元，
顧立雄指出，目前今年達成率的確較去年同期來得低，原因有二，第一，客戶償還的大額短期週轉金，第二，等到離岸風電案子進入撥款，整體放款餘額會增加，目前尚未進入建置期高峰，目前離岸風電的短期財務規劃，還是有相當大部分要以融資取得資金。
對於今年綠色融資放款目標達成率不如預期，顧立雄表示，會再努力。
而是否會督促更多公股行庫跟進離岸風電融資？顧立雄回應，目前政策是採取受外國銀行做領頭羊，民營銀行跟進，最後公股行庫跟上，專案融資放款相關餘額如果累積更多，評估會更好。
而要怎麼獎勵公股行庫跟進？顧立雄表示，會透過CSR責任報告書鼓勵金融機構加入，銀行金控屬於上市櫃公司，永續指數如果好，也能得到金管會的一些鼓勵，特別是綠能融資等相關產業授信，假設達標也會給予獎勵措施。
根據金管會資料統計至今年第2季為止，本國銀行以及外國銀行在台分行已經完成簽約3家離岸風電業者融資額度逾1000億元。
而根據蔡易餘委員提供資料，國泰世華、北富銀、中信銀與玉山銀在綠色金融最積極，都擔任國際開發商本土財務顧問。
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