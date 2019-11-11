調查：受訪者對全球經濟前景仍樂觀 對中國更為看好

2019-11-11 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ／即時報導



景順與經濟學人智庫(Economist Intelligence Unit，EIU)發布其對全球投資者在對中國投資方面的調查研究，結果顯示受訪者對全球經濟前景仍持樂觀態度，對中國經濟前景更為看好。約三分之二的受訪者認為，未來12個月的全球經濟狀況將好於當前，近四分之三的受訪者認為，中國的經濟狀況將會更好。

這份名為《中國投資定位》(China Position)的調查報告訪問了北美、亞太區以及歐洲、中東及非洲地區在內的411名資產所有人及專業投資者，收集全球機構高管對中國投資配置的意見。受訪機構包括資產及財富管理公司、資產所有人（包括保險公司及主權財富基金）以及商業銀行。受訪機構所管理的資產規模從5億美元至超過100億美元不等。受訪者普遍認為，與業內同行相比，其所在機構的中國投資配置高於平均水準。

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北美受訪者對各個市場的經濟前景普遍持樂觀態度，超過80%的受訪者預計未來12個月全球及中國的經濟狀況都將好轉。與此同時，與全球經濟相比，歐洲、中東及非洲以及亞太區的投資者對中國經濟更為樂觀；65%的歐洲、中東及非洲受訪者認為全球經濟狀況將會改善，而73.5%的受訪者表示中國經濟狀況將會改善。在亞太地區，對這兩者經濟前景的樂觀情緒略微溫和，其中53%表示全球經濟將會改善及66%表示中國經濟將會改善。

與中國將日漸成為全球科技發展領導者的看法相一致，技術創新（如人工智慧、機器人等）佔據最具有吸引力的投資主題首位（占受訪者的58%）；緊隨其後的是金融服務(51%)，以及包括醫療健康、資訊科技及教育等「新經濟」服務業(41%)。可再生能源產業，尤其是對北美地區而言（占受訪者的39%），是另一個與「新經濟」服務業同樣可能吸引投資的重要主題。

經濟學人智庫高級編輯Jason Wincuinas表示：「這項調查顯示投資者對市場看法樂觀是有趣的發現。儘管全球股市經歷漲跌，但一些全球最大型的投資機構對未來12個月的市場展望仍非常樂觀。 我們還瞭解到，這些機構正受益於中國金融市場的深化改革，其中絕大多數聲稱擁有一定形式的境內業務。 而且，我們的調查是在中國放寬對外國投資者限制的最新措施出臺之前進行的，這顯示中國與全球經濟的融合程度比預期的要高得多。」

當問及中美貿易摩擦將會對投資決定產生怎樣的影響，受訪者回應不一。43%的受訪者表示將會對其投資決定造成負面影響，但42%表示將會帶來正面影響。北美受訪者最為樂觀，其中53%的受訪者認為有「某程度的」或「重大的」正面影響；亞太區投資者最為悲觀，其中近50%預期「部分的負面影響」及另外8%預期「重大的負面影響」。

儘管預期影響有所不同，但是當問及其機構對貿易摩擦的預測將會怎樣影響它們對中國的投資配置水準，機構仍是預期「大幅增加」或「適度增加」中國配置。亞太區以及歐洲、中東及非洲方面，均有超過67%的受訪者預期在未來12個月增加中國配置；北美方面，則有71%預期增持。

另調查顯示，股票是最受機構投資者歡迎的資產類別。其中超過三分之二直接配置中國A股境內股票市場（北美高達82%），以及逾半數直接配置中國H股境外股票市場（亞太區達80%）。

在未來12個月內，52%的受訪者表示，他們預期將會增加境內中國股票的配置，這是所有中國資產類別中占比最高的。另外34%預期維持相同配置，而12%則計畫減少配置。受訪者普遍計畫增加而非「維持相同水準」或減少不同類型資產類別的配置，尤其是包括房地產及直接持有公司股權在內的私募市場，半數的受訪者預期增加這類投資。較多的受訪者預期「維持相同」而非增加配置的唯一資產類別是境外政府債券，其中38%計畫增持以及40%計畫「維持相同」。

羅德城總結說：「在這次調查中，中國投資配置不僅被投資者視為實現投資組合多元化及提升業績表現的策略，同時他們也希望借此增強自身對中國市場的瞭解，這讓我們深感鼓舞。這將為全球投資者在機構內建立起知識基礎，幫助其進一步熟悉中國市場，增強投資信心。與此同時，隨著壁壘的降低和市場的持續自由化，這一過程將加速。此外，中美在貿易摩擦方面取得的任何進展，都應該會進一步改善投資者的投資情緒。」