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調查：逾八成全球投資者計畫在未來12個月增持中國投資

2019-11-11 12:25經濟日報 記者黃力／即時報導

景順與經濟學人智庫(Economist Intelligence Unit，EIU)發布其對全球投資者在對中國投資方面的調查研究，結果顯示逾八成的全球投資者計畫在未來12個月內大幅或適度增加其機構對中國的投資配置，僅4%的受調投資者計畫減少中國投資。

這份名為《中國投資定位》(China Position)的調查報告訪問了北美、亞太區以及歐洲、中東及非洲地區在內的411名資產所有人及專業投資者，收集全球機構高管對中國投資配置的意見。受訪機構包括資產及財富管理公司、資產所有人（包括保險公司及主權財富基金）以及商業銀行。受訪機構所管理的資產規模從5億美元至超過100億美元不等。受訪者普遍認為，與業內同行相比，其所在機構的中國投資配置高於平均水準。

景順總裁兼首席執行官Marty Flanagan表示：「調查結果顯示廣闊前景，並佐證了我們的觀點，即中國經濟的蓬勃增長和持續致力放寬市場限制，對國內及全球投資者而言，是一個重要且越來越具吸引力的機會。鑒於我們過去30多年幫助投資者參與中國市場的經驗，我們相信，有策略地配置中國資產類別對説明投資者達成其長期投資目標發揮著舉足輕重的作用。」

調查結果顯示，近90%的受訪者對中國有「專門的投資配置」。這裡的「專門」指的是那些只針對中國的投資，而不是更廣泛的地區或新興市場等其他類別的投資，或包括通過管理基金、ETF（指數股票型基金）或其他投資工具對股票、固定收益或另類資產進行具體配置。而在其他沒有對中國專門配置的10%受訪者中，約三分之二表示仍會通過全球、亞洲或新興市場貨幣籃子投資中國。

「自身公司對中國的瞭解度提高」是調查受訪者持有中國專門的投資配置的主要驅動力(41%)，而企業報告、法律保護、法規監管及金融仲介機構等方面有所改善亦是調查受訪者考慮增加中國投資的重要因素。

對於沒有就中國有專門配置的機構而言，受訪者表示投資於中國面臨的最大挑戰是「境外投資者金融系統缺乏透明度」（39.5%）。逾30%的受訪者表示，另外三個挑戰是：對法律保障的擔憂、對經濟穩定性的憂慮，以及缺乏值得信賴的金融仲介機構。當問及何種因素可能會推動其機構考慮就中國有專門的配置，逾50%的受訪者表示是增加境外投資者的法律保障。

景順高級董事總經理兼亞太區行政總裁羅德城表示：「這項全面調查所得的結果在很大程度上反映了我們從全球客戶中留意到的普遍投資情緒。很多投資者已經開始認識到，中國是一個重要的投資目的地及全球投資組合配置的支柱。中國正在致力於為有興趣進入中國資本市場的投資者提供支援，目前已有包括今年早些時候取消合格境外機構投資者(QFII)的投資額度限制等一系列建設性的措施相繼出臺。」

擁有專門中國配置的調查受訪者對其維持配置設置了多個目標。首要目標是「投資組合多元化」（87%），其次是「為內部團隊獲取經驗」（69%），之後是「尋求超額回報」（62%）。當問及這些目標是否已經實現， 77%表示目標已實現，而21%表示言之過早及1%表示目標尚未實現。

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