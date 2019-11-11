韓國瑜購屋向台肥借款爭議 金管會：一個月內提報告

2019-11-11 11:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ／即時報導



金管會主委顧立雄（中）。針對上市櫃公司問題，金管會主委顧立雄承諾，一個月內將會提出報告。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影 分享 facebook 今（11）日立法院財委會上，包括林德福、余宛如等多位委員聚焦韓國瑜豪宅案牽涉出的台肥借款兩成，用賣紅單方式套利，認為可能有違反上市櫃公司資金貸與相關原則，甚至可能牽涉出躲避金流與逃漏稅問題。

針對上市櫃公司問題，金管會主委顧立雄承諾，一個月內將會提出報告。金管會並不預設相關結論，但與上市櫃公司資金貸與背書保證原則，涉及公司法題，會請證交所了解。

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關於逃漏稅問題，余宛如認為，根據民間估算，房價7200萬元但實際成交可能只有6900萬元，還可能一毛錢都未出，民間估算有900萬元入韓國瑜口袋，財政部回應，假設有賺900萬元，就是用40％稅率，應該要繳交300多萬的稅，如果涉及到惡意逃漏稅，裁罰最高三倍以上，

顧立雄並澄清，並沒有向台肥施壓，金融業是高度監理，相關資金貸款是公司自治，並非要金管會特許或允許貸款，且根據他了解，並沒有台肥向金管會詢問相關函件情形。

余宛如質詢指出，根據公司法第十五條規定，公司間貸款應該要貸款與公司與行號之間有業務往來者，且公司間與行號間有短期融通資金必要者，融資金額不得超過貸與企業淨值的40％。

台肥一次借給滿戶13億元，占台肥淨資產400多億元約3％，余宛如並認為，並沒有在公開財報上揭露，且又是20年貸款，是否牴觸公司法？顧立雄認為，相關金額必須等到證交所了解，但台肥揭露貸出金額並沒有揭露個案。

立委郭正亮則爆料，指出懷疑關於豪宅借款部分，公司借款並沒有完成從台肥出帳，因次筆為無擔保20年期應收帳款，可能透過長期往來銀行偷偷融借，並點名是某家大型金控下的子公司銀行，並認為住戶原本向第一銀行借五成、後續又跟其他銀行額外借兩成，加起來一共七成，違反當時央行打房政策，並沒有向當時的金管會、銀行局提報。