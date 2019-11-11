國泰產險損防研討會 介紹新型態企業風險樣貌

2019-11-11 11:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ／即時報導



國泰產險今（11）日表示，於11月7日〜8日舉辦「企業風險損害防阻研討會」，聚焦於企業風險管理，介紹新型態及重大企業風險，近百家企業客戶參與本次研討會，受益匪淺。

處於數位轉型時代及全球氣候變遷影響的衝擊下，許多新型態風險也陸續出現，如網路風險、資訊安全、董監事責任、智慧財產侵權責任等案例，另極端氣候風險也日趨嚴重，大型地震災害及強烈颱風洪水等天災事故，都可能影響公司營收、品牌商譽損失、造成營業中斷甚至危及企業永續經營等情況。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

為了避免上述潛在風險發生，企業可制定持續營運計畫（BCP, Business Continuity Planning）有效的管理及轉嫁風險，同時建立完善的風險管控機制，已成為企業經營者需正視的議題。

國泰產險針對企業客戶舉辦各類風險損害防阻研討會已邁入第15年，參加人數累計近四千人次，主要目的是提醒企業在平常營運時應隨時關注各類風險項目，以阻絕或降低損失。

本次國泰產險11月7日〜8日舉辦的「企業風險研討會」邀請到BSI英國標準協會、趨勢科技公司、交通大學土木系及多位國內知名風險規劃專家／學者，探討公司經營者會面臨的新型態及重大企業風險，精闢解析企業責任風險與資訊安全風險議題，並搭配地震災害防治實務案例，進而延伸在災害或損失發生時，如何利用持續營運計畫有效管理與轉嫁，以降低營運損失與營業中斷可能風險，確保企業永續經營。

會中來賓與各位講師均有深入交流與討論，大幅提升了對企業持續營運計畫的了解及認知。

國泰產險資深副總經理許嘉元表示，本次研討會以「企業永續經營管理」為主題，介紹企業會面臨的較新型態及較大企業風險，如資訊安全、企業責任及地震天災等，而上述潛在風險均可藉由企業擬訂持續營運管理計畫（BCP），來降低營運損失及避免營業中斷的發生。