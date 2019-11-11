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國泰產險損防研討會 介紹新型態企業風險樣貌

2019-11-11 11:15經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

國泰產險今（11）日表示，於11月7日〜8日舉辦「企業風險損害防阻研討會」，聚焦於企業風險管理，介紹新型態及重大企業風險，近百家企業客戶參與本次研討會，受益匪淺。

處於數位轉型時代及全球氣候變遷影響的衝擊下，許多新型態風險也陸續出現，如網路風險、資訊安全、董監事責任、智慧財產侵權責任等案例，另極端氣候風險也日趨嚴重，大型地震災害及強烈颱風洪水等天災事故，都可能影響公司營收、品牌商譽損失、造成營業中斷甚至危及企業永續經營等情況。

為了避免上述潛在風險發生，企業可制定持續營運計畫（BCP, Business Continuity Planning）有效的管理及轉嫁風險，同時建立完善的風險管控機制，已成為企業經營者需正視的議題。

國泰產險針對企業客戶舉辦各類風險損害防阻研討會已邁入第15年，參加人數累計近四千人次，主要目的是提醒企業在平常營運時應隨時關注各類風險項目，以阻絕或降低損失。

本次國泰產險11月7日〜8日舉辦的「企業風險研討會」邀請到BSI英國標準協會、趨勢科技公司、交通大學土木系及多位國內知名風險規劃專家／學者，探討公司經營者會面臨的新型態及重大企業風險，精闢解析企業責任風險與資訊安全風險議題，並搭配地震災害防治實務案例，進而延伸在災害或損失發生時，如何利用持續營運計畫有效管理與轉嫁，以降低營運損失與營業中斷可能風險，確保企業永續經營。

會中來賓與各位講師均有深入交流與討論，大幅提升了對企業持續營運計畫的了解及認知。

國泰產險資深副總經理許嘉元表示，本次研討會以「企業永續經營管理」為主題，介紹企業會面臨的較新型態及較大企業風險，如資訊安全、企業責任及地震天災等，而上述潛在風險均可藉由企業擬訂持續營運管理計畫（BCP），來降低營運損失及避免營業中斷的發生。

國泰產險期望透過本次研討會建立客戶風險意識及了解多樣性的災害成因，藉此執行事前防災與減災降損的預防規畫工作，並強化企業持續營運的管控能力，以確保企業獲利及永續經營目標。

國泰產險舉辦企業風險研討會，藉以提升企業內部對新形態風險的防範意識。圖／國泰產險...
國泰產險舉辦企業風險研討會，藉以提升企業內部對新形態風險的防範意識。圖／國泰產險提供
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