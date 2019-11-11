聯準會2%的通膨率目標從何而來？ 答案令人傻眼

2019-11-11 11:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ／即時報導



先進中央銀行將2%通膨目標率奉為圭臬，中央銀行今（11）日指出，根據央行研究人員的查證，2%的通膨率目標實無關理論，亦無深入的實證研究支持，僅是紐西蘭官員脫口而出的結果。這答案令人跌破眼鏡。

央行今日在臉書上發布【主要央行2%的通膨率目標從何而來？—從St. Louis Fed資深研究員簡怡立博士獲邀至央行演講談起】，內文提及，本（2019）年11月4日，St. Louis Fed資深研究員、加州大學洛杉磯分校（UCLA）經濟學博士簡怡立獲邀至央行，以「Below Target Inflation to Modern Central Banking」為題發表專題演講；他在演講中表示，沒有人知道Fed的2%之通膨率目標從何而來。

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2%的通膨率目標難道是天上落下來的？其實，根據央行研究人員的查證，2%的通膨率目標實無關理論，亦無深入的實證研究支持，僅是紐西蘭官員脫口而出的結果。

1984年7月~1988年12月擔任紐西蘭財政部長的Roger Douglas於1988年4月1日接受電視專訪時，為避免紐西蘭民眾誤認央行安於高通膨率，他不假思索地表示，通膨率目標應訂在0%~1%。1988年9月~2002年4月擔任紐西蘭央行總裁的Don Brash，他在2014年接受專訪時表示，Douglas脫口而出的數字是憑空取得，旨在影響大眾的預期。

1989年紐西蘭採通膨目標化機制（inflation targeting regime），主要係為建立紐西蘭央行的獨立性（independence）、可信度（credibility）；當時紐西蘭將通膨率目標訂在0%~2%，成功地終結1970年代與1980年代的高通膨，遂引起全球多數先進國家的仿效；如今，2%的通膨率目標似已成為全球主要央行（如Fed、BoJ、ECB等）的共同信仰。

對此，前Fed主席Paul Volcker在上（2018）年出版的《堅持下去：對健全貨幣與良好政府的追求》（Keeping at It: The Quest for Sound Money and Good Government）乙書中，即深感困惑地表示，以2%作為目標或限制，並無支持此共識的理論基礎。Volcker進一步指出，精確的數字目標雖令人嚮往，但貨幣政策工具無法允許這種程度的精確；假精確將帶來危險政策！

即使2%的通膨率目標似已成為主流信仰，惟近期各界對此議題的討論卻有增無減。奧地利央行總裁Robert Holzmann於本年10月13日接受專訪時指出，ECB應考慮將通膨率目標暫時設定於1.5%；前IMF執行長Jacques de Larosière亦指出，將通膨率目標調降至1%~1.5%應屬妥適。不過，紐約Fed總裁John Williams 則主張提高通膨率目標；前IMF首席經濟學家Olivier Blanchard亦建議，央行應評估是否提高通膨率目標。

央行表示，瑞士央行（SNB）總裁Thomas Jordan於上年7月表示，SNB雖未訂定通膨率目標，但訂有明確的法定職責：確保物價穩定，同時充分考量經濟發展，而該行達成物價穩定是指：年通膨率為正數，且低於2%（換言之，SNB似接受0%~2%的通膨率目標）；他並表示，具彈性的物價穩定定義，對小型開放經濟體是必要的。

因此，最適通膨率目標究竟為何？恐怕沒有明確的答案。