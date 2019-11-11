韓國瑜購屋案 顧立雄：追台肥是否違證交法

2019-11-11 10:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／台北即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜購屋爭議，台肥公司指出，有購屋的住戶如果有需要，台肥都有提供借款，因此借錢給韓國瑜是通案，並指出2012年新法規上路後，豪宅貸款降為五成，當時部分住戶表示資金轉不過來，希望台肥借款給住戶，礙於企業無法直接借款，台肥當時特別找律師研究，更向金管會請示、取得核准，提供購屋人兩成的房貸。

對此，金管會主委顧立雄今天表示，查無台肥於2014年向金管會提出申請的資料。

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顧立雄上午出席立法院財委會，被問到韓國瑜購屋爭議時表示，經過查證的結果，沒有找到2014年當時任何台肥公司來詢問的函件，如果台肥公司說有 ，就要請他拿出來，那一年的公文，進一步的狀況，金管會再來了解。

至於是否違反公司法？顧立雄表示，涉及公司法是經濟部主管，另外有資金代理處理原則是金管會，這個部分會先請證交所了解處理事情的經過。

立委吳秉叡表示，台肥是上市公司，上市公司如果管理階層真的有違反公司法，資金長期貸款給私人，這難道證期局不要管嗎？重大訊息要揭露？顧立雄表示，金管會現在會先請證交所進行了解。