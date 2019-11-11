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12強Live／中華打線變陣 對墨西哥拚複賽首勝

「國政配」成形 韓國瑜：無論多少抹黑都會堅定走下去

新台幣開盤 貶值1.8分

2019-11-11 09:33經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

新台幣今天早盤以30.430元兌1美元，貶值1.8分開出。

台北股匯今天開盤雙雙受挫，相較於台股開盤後持續走跌，新台幣則在貶值開出，震盪走低後，止貶反升，目前升值0.3分，來到30.409元兌1美元價位。

新台幣台股

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