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評價面優勢與資金回流 有助歐股漲勢續航

2019-11-11 07:54經濟日報 記者王皓正／台北即時報導

受近期數據顯示歐洲經濟有止跌回穩跡象，雖然尚未看到明顯復甦訊號，但因為市場原先對歐洲景氣相當悲觀，花旗歐元區經濟驚奇指數自10/10谷底的-87反彈至-30，帶動歐股漲至近四年高點。

此外，根據Refinitiv統計，道瓊歐洲600大企業已公布財報者，獲利優於預期比例達57.3%、高於長期平均的50%，第三季獲利預估年減6.6%，但第四季預期將回升至5.5%，2020年第一季獲利增甚至幅上看12.3%。

巴克萊資本看好在資金回流及殖利率上揚環境下，年底前歐洲價值型股票領漲態勢可望延續，近期包括瑞士信貸及摩根士丹利證券也已提出建議加碼歐洲價值型股票的策略。

富蘭克林證券投顧建議，由於歐股是目前最不受青睞的市場之一，隨著政治面利空逐漸消散，國際貿易情勢改善有望提振歐洲出口與企業獲利前景，評價面優勢與資金回流有助歐股漲勢續航。

歐洲價值型股票ETF近月淨流入70億歐元、創2017年七月來最大單月淨流入，中斷連兩年流出，建議空手者可留意歐股加碼機會，採取防禦(醫療、通訊服務)與循環性產業(耐久財、工業、金融及能源)並重的均衡配置，或以加碼歐股的全球型股票基金介入，單筆或定期定額皆宜。

瑞士信貸財報

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