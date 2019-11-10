30檔ETF將除息 最高配息率9%
國內ETF市場監管趨嚴，規模和發行表現放緩，整體配息水準也出現穩定趨勢；據統計，ETF新一波除息秀即將於15日起開跑，到月底有30檔ETF將除息，其中在累積配息、資本利得等挹注下，共20檔ETF潛在配息率逾3%，最高一檔更衝上9%。
近期國際行情高檔，國內ETF市場因監管壓抑，交投熱度更是清淡。此前10月ETF配息水準就有穩定訊號，11月預計除息的30檔ETF，平均配息率3.78%，包括20檔超過3%，並有六檔高於6%，相對10月水準再提升。
率先打頭陣是11月15日除息的群益7+中國政金債，緊接著18日群益四檔債券ETF除息，19日國泰、凱基投信共六檔ETF，20日富邦投信旗鑑的富邦台50等四檔ETF除息，22日元大美債20年、元大台灣高息低波等十檔ETF和新光二檔債券ETF，最後25日由中國信託投信三檔債券ETF壓軸。
上述將除息的ETF，規模普遍穩定，配息水準多貼近指數殖利率扣除費用的合理狀況，其中，元大10年IG銀行債因首次配息，累積利息可觀，預計每受益權單位將配發1元現金，以最新淨值換算的年化配息率高達9.08%，居本波除息ETF第一。
同樣因首次除息而推高配息率，還有國泰A級醫療債、國泰中企A級債7+，每單位配發0.71元、0.67元，換算年化配息率也達6.4%、6.3%。另外，中信投信的中信中國美元IG債、中信美國市政債和中信美國公債20年，雖然均有一次配息紀錄，但此次配息計入資本利得，推算配息率也高達6.3-7.2%。
中信該三檔ETF的資本利得來源，主要來自成分債賣出的獲利，並不影響投資人持有的ETF追蹤表現或報酬水準。不少台股ETF也在公開說明書訂定獲利狀態時可配發收益的條件，是支持配息水準的常見規範。
再來還有元大US高息特別股、元大台灣高息低波、元大電子、元大MSCI金融、元大富櫃50、群益15年EM主權債、新光15年IG金融債等，配息率達3%以上。
3%以下值得關注受益人激增的元大美債20年、富邦公司治理和富邦台50，裡頭富邦兩檔ETF，因均在年中除息一次，故本次配息率換算2%、1.8%，如果計入前次配息，則今年總配息率皆為3.26%。
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