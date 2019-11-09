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買20年期儲蓄險繳5個月想解約 大家紛勸他快跑

2019-11-09 20:59聯合新聞網 綜合報導

不少人會透過投保儲蓄險強迫自己存錢，但有網友分享自己5個月前買的儲蓄險，納悶這樣...
不少人會透過投保儲蓄險強迫自己存錢，但有網友分享自己5個月前買的儲蓄險，納悶這樣划不划算，想不到遭到許多人勸退。 報系資料照／記者高彬原攝影
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不少人會透過投保儲蓄險強迫自己存錢，然而有保戶繳了5個月卻開始思索自己這樣的存錢方法到底划不划算，因此他上網詢問網友的建議，想不到許多網友看了他的投保內容後紛紛勸退他，直言「儲蓄險不是拿來賺錢的，你還沒算通膨」。

有網友在臉書「爆怨公社」PO文表示自己買了一個20年期的儲蓄險，月繳3236元、每年拿3400元，到第11年起每年領6400元，若到第20年共繳約77.6萬元、領了10.2萬元回饋、解約金71.2萬元，因此他花了20年存錢會多賺3.7萬，目前自己已經繳了5個月卻想解約，納悶這樣的儲蓄方式真的划算嗎？

不少網友認為儲蓄險買20年時間太長太吃緊，應該買個六年期的就差不多，而原PO這樣繳出20年對照領回的金額實在太少，此外不少人提到他忽略了「通貨膨脹」，認為多賺的利息很可能就被通膨吃掉了，也無法保證投保公司的營運狀況，倒不如拿去做股票或其他投資，種種的不確定因素讓一派網友猛勸原PO「解約吧」。

不過另一派的網友認為如果沒有其他更好的存錢方式，至少能透過定期繳費的方式強迫自己儲蓄，「存吧！至少守著一筆錢，時間到了還能看到它」，也有人認為要視自己目前的經濟狀況，若有一大筆資金則可以選擇躉繳，至少利率比定存好，並認為若自己有設定期限要存一定金額，相信通膨並不會有太大的影響。

對於用儲蓄險存錢，也有人提出一套論點，認為長期的儲蓄險是「用閒錢買終身保障」、短期的儲蓄險則是「用閒錢買小額儲蓄」，除非真的有多餘的資金可以運用，否則不如將資金投入醫療險和長照險。

保險通貨膨脹

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