親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

副手是誰？韓國瑜笑回：絕對不是禿頭 頭髮比我多

驚！台灣人口危機提早到 這年恐跌破2千萬人

網家旗下支付Pi錢包 聯手麥當勞加入雙11

2019-11-09 16:14經濟日報 記者彭慧明／即時報導

全年最強的電商採購旺季雙11活動即將登場，網路家庭旗下 Pi 拍錢包今（9）日宣布與速食業龍頭麥當勞合作搶攻雙11商機，在整個11月推出多款限定優惠內容，透過 Pi 拍錢包的拍享券可以購買麥當勞即享券全系列商品，或是直接使用P幣折抵購買麥當勞精選推品，也可不抵用P幣而直接購買還享高達11% P幣回饋讓消費者邊消費、邊享回饋。

今年電商雙11促銷活動一波接一波， Pi 拍錢包也推出「拍享券．雙11票券節」，購買拍享券可以直接使用P幣折抵消費，並和麥當勞推專屬優惠「1心1意就要麥當勞」。

自11月10日零時起，到拍享券的活動專區，購買麥當勞McCafé中杯特選熱拿堤，買11杯只要121元，一次購買、可分次使用，到麥當勞餐廳櫃枱打開 Pi 拍錢包 A出示拍享券「我的票券—麥當勞特選熱拿堤商品券」即可直接兌換。

另外，在本月10日到30日期間，使用拍享券購買麥當勞即享券全品項都可享最高11％P幣回饋。Pi 拍錢包加碼推出首購限定，只要是先前未買過拍享券，於11月首次購買拍享券的會員，免抽獎就可直接送20 P幣。於拍享券全館，玉山 Pi 拍錢包卡友以 Pi 信用卡付款享3.5% P幣回饋，回饋無上限。

看準電商雙11活動吸引了大量網友，Pi 拍錢包營運長韓昆舉表示，根據資策會（MIC）最新調查，今年雙11網購買意願較以往更高，超越實體百貨公司周年慶，麥當勞首次跨足線上舉辦雙11優惠，期望透過Online to Offline 的結合推動忠誠體驗，讓消費者透過P幣，在「拍享券｣上就可選購或兌換到麥當勞商品。

麥當勞電商信用卡

相關新聞

以房養老核貸額 衝破200億

2019-11-09 01:04

中金院新生 體驗一日金融家

2019-11-09 01:02

龍巖出清彰銀持股 公股、台新金肉搏搶經營權

2019-11-09 00:48

數位理財通／網購神卡PK 回饋金拿好拿滿

2019-11-09 00:13

龍巖賣彰銀股 退出改選大戰

2019-11-08 23:25

龍巖出脫彰銀 投資收益上看42億元

2019-11-08 23:24

彰銀改選／台新金：要退就退 要進就進

2019-11-08 23:23

彰銀改選關鍵這一席…兵家必爭

2019-11-08 23:23

改變看得見 國泰金獲「CSR影響力獎」3項肯定

2019-11-08 17:48

保單權益不變 別輕易解約

2019-11-08 14:04

業務出走 孤兒保戶「二四心法」好自保

2019-11-08 14:03

手刀搶換日圓！這樣做現賺2張｢環球影城」門票

2019-11-08 10:41

中信金育才 「優化」國際化、數位化

2019-11-09 00:42

數位帳戶搶推新台幣高利活儲！年利率1.85%最大氣

2019-11-07 09:00
看更多

熱門文章

哪筆退休金會破產？勞退勞保一次搞清楚

2019-11-08 18:27

龍巖賣彰銀股 退出改選大戰

2019-11-08 23:25

三星傳出包 晶圓代工受挫

2019-11-09 00:14

驚！台灣人口危機提早到 2050年恐跌破2千萬人

2019-11-09 13:31

起家厝不能動…以房養老 近半銀行第3季業績掛「零」

2019-11-08 19:39

傳蘋果與緯創 將直接注資JDI約2.5億美元

2019-11-08 20:32

全台億萬富豪40人 亞洲排行第四

2019-11-08 22:08

紫光集團董座：中國半導體產業還要再坐十年冷板凳

2019-11-09 11:37

以房養老核貸額 衝破200億

2019-11-09 01:04

投資雙子星大樓 許崑泰轉讓2萬張群光股

2019-11-09 01:01

台灣大 投資之初6億元

2019-11-08 23:38

2離岸風場動工 苗彰稅收大進補

2019-11-09 00:45

彰銀改選／台新金：要退就退 要進就進

2019-11-08 23:23

台灣超級富豪達40人 超越日澳 亞太第四多

2019-11-08 23:10

去年全球億萬富豪資產縮水 台灣富豪有40位

2019-11-08 16:44

龍巖出清彰銀持股 公股、台新金肉搏搶經營權

2019-11-09 00:48

繼海洋風電商轉後 海能風電投資逾700億元搶開工

2019-11-08 20:44

815大停電賠償紛爭 中油向巨路求償3.58億元

2019-11-08 19:50

海能風電啟動 後年商轉

2019-11-08 23:10

鴻海子公司FII臨股會 通過周泰裕任董事案

2019-11-08 20:41

生技業港交所初體驗 東曜市值登4.5億美元

2019-11-08 20:18

彰銀改選關鍵這一席…兵家必爭

2019-11-08 23:23

龍巖出脫彰銀 投資收益上看42億元

2019-11-08 23:24

沃旭風電陸上變電站動工 彰化在地商、印花稅吃大補丸

2019-11-08 20:38

聯發科利用台積電12奈米製程 打造8K TV系統單晶片

2019-11-08 20:10

南港開發案 Discovery全紀錄

2019-11-09 00:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top