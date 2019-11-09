中金院新生 體驗一日金融家

2019-11-09 01:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ／北報導



「我們要培養具備國際視野、金融知識和科技元素，以及懷抱公益胸懷的人才。」中國信託銀行利明献董事長以金融界最需要的技能和特質，勉勵中信金融管理學院200名新生，大學四年要多元學習並培養人文素養，打造個人品牌，同時分享中國信託五大價值觀「誠信、創新、專業、團隊、關懷」，期許新生成為一個實力內涵兼具的金融家。 中信金融管理學院至中國信託南港總部參加迎新活動，體驗一日金融家生活。 圖／中金院提供 分享 facebook

中信金融管理學院昨（8）日於中國信託金融園區舉辦迎新參訪活動，中金院董事長馮寄台、中國信託銀行董事長利明献、中信金控技術長賈景光和台灣彩券總經理蔡國基以學校董事身分出席活動。

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利明献期許新生「優化」兩項技能－國際化與數位化，累積國際視野與思維，更要具備數位金融的技能，才不會被未來淘汰。今年中金院第一屆畢業生多數都在中國信託就業，利明献特別肯定校友表現，首屆畢業生通過試用比率和整體工作表現都超越其他學校，他與有榮焉。

利明献也強調，中國信託因為投入公益，讓外界更認識中國信託，提醒學生讓自己成為有溫度的國際金融家，相信大家會因為公益更認識中金院。馮寄台董事長感謝有中國信託這樣專業、優秀的產學合作夥伴，希望為台灣培育更多金融界的明日之星。

為了讓新生對金融家生活更有感，今年特別安排中金院首屆畢業的學長姐組成「校友導覽團」，帶學弟妹參訪中信金融園區，成為迎新一大亮點。擔任導覽的五位學長姐歷經近兩個月彩排演練，首次以「地主」身分向學弟妹介紹中信總部大樓。

校友們也分享他們大學四年的學習規劃、實習經驗及求職準備。

現為中國信託儲備幹部的李佳穎建議，要積極把握學校提供的各項活動機會、海外見習及企業實習資源；中國信託徵信部的張妮宸則說，深刻體會到「態度決定一切」，勉勵學弟妹在職場要事前先做好努力。