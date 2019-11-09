以房養老核貸額 衝破200億

2019-11-09 01:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱台北報導



金管會最新統計顯示，國銀辦理俗稱「以房養老」的商業型不動產逆向抵押貸款，截至今年9月底已突破200億元、達212億元，較前一季底增加14億元，其中，合庫銀行承作1,515件、核貸額度近90億元居冠，市占率42.41%，遙遙領先同業。

金管會資料顯示，申辦以房養老的熱門區域，仍以大台北都會區為主，光是北北基就高達1,931件，核貸額度147.56億元，占比近七成；銀行高層分析，主因是大台北都會區的房價較高，以房產抵押後，客戶能領到的養老金較高、會比較「有感」。

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另外，女性申貸情況較男性踴躍、占55.21%，男性為44.79%，關鍵在於女性較長壽，以及女性較善於經營退休生活、比較願意向銀行詢問以房養老業務的細節，或很多夫妻在購屋時，丈夫會把產權登記在妻子名下。資料顯示，以房養老貸款人，平均承作年限為21.92年。

今年9月底，除合庫銀蟬聯以房養老業務榜首外，房貸龍頭土地銀行緊追在後，累計核貸件數1,258件，核貸額度61.32億元，市占率28.94%，排名亞軍；華南銀行則是核貸674件、金額31.8億元，市占15.01%，拿下第三名。

金管會資料顯示，目前辦理以房養老業務的國銀共有13家，但光是合庫銀、土銀與華銀這前三大銀行，占比就已超過八成六，加計第四、第五大的台灣中小企銀與第一銀行，市占率6.25%、4.52%，合計吃掉以房養老逾97%的業務量。

簡言之，國內看似有13家銀行開辦了以房養老業務，但此一業務卻明顯集中在幾家老行庫，其他銀行業務拓展速度相對緩慢，扣除前五大，剩下八家銀行裡有許多家的市占率為「0」字頭，最多也只有2%多一點。

若以辦理區域而言，北北基以外最熱門的區域為中彰投，核貸件數548件，金額20.45億元，市占9.65%。第三為桃竹苗地區，核貸件數451件，金額17.03億元，市占8.04%。