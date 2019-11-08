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全台億萬富豪40人 亞洲排行第四

2019-11-08 22:08經濟日報 記者程士華／台北即時報導

瑞士銀行與資誠聯合會計師事務所今（8）日聯合發布全球億萬富豪報告，發現台灣的億萬富豪則從2017年的35位，增加到2018年40位，在亞洲地區富豪人數排名從2017年第六名，2018年前進到第四名，與南韓並列。

資誠金融產業服務營運長吳偉臺表示，從2017年到2018年，有六位億萬富豪掉出榜外，但是有11位新入榜成員，11位新增的億萬富豪來自不同產業 (主要為消費零售、科技、金融及不動產)，平均年齡為73歲，其中3位是白手起家。

根據調查，2017年亞太地區億萬富豪人數前五名是中國大陸、印度、香港、南韓、澳洲，台灣排第六；不過根據2018年調查，由於南韓、澳洲億萬富豪人數雙雙下降，台灣因而擠上第四名，與南韓並列；2018年仍由大陸、印度及香港富豪人數仍穩座亞太地區前三名，且大陸。

吳偉臺表示，2018年台灣40位億萬富豪當中，有高達39位是男性，只有1位女性，這位女性是今年新入榜成員，是一位白手起家的地產業大享。

吳偉臺表示，40位台灣億萬富豪總財富金額達855億美元（約新台幣2.6兆），較2017年成長11億美元（約新台幣334億元），平均每位擁有21億美元（約新台幣638億元），台灣40位億萬富豪中，有27位是白手起家，13位是繼承者。

相較於全球億萬富豪，台灣的億萬富豪們似乎更加「高齡化」，吳偉臺表示，台灣億萬富豪的平均年齡為69歲，略高於全球平均64歲。

從全球角度來看，過去五年間女性億萬富豪的數量成長了46%，在2018年，全球有233位女性億萬富豪，然而台灣40位億萬富豪當中，卻有高達39位是男性，只有一位女性，這位女性是今年新入榜成員，是個白手起家的地產業大享。

瑞銀集團台灣區總經理陳允懋表示，這40位台灣億萬富豪當中，多半將資產留在台灣，對於財富管理方面自有一套，許多人都特別成立家族辦公室或管理顧問公司，由專門團隊管理家族資產。

瑞銀集團台灣區總經理陳允懋（左）、資誠金融產業服務營運長吳偉臺（右）。記者程士華...
瑞銀集團台灣區總經理陳允懋（左）、資誠金融產業服務營運長吳偉臺（右）。記者程士華／攝影
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