全台億萬富豪40人 亞洲排行第四

2019-11-08 22:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／台北即時報導



瑞士銀行與資誠聯合會計師事務所今（8）日聯合發布全球億萬富豪報告，發現台灣的億萬富豪則從2017年的35位，增加到2018年40位，在亞洲地區富豪人數排名從2017年第六名，2018年前進到第四名，與南韓並列。

資誠金融產業服務營運長吳偉臺表示，從2017年到2018年，有六位億萬富豪掉出榜外，但是有11位新入榜成員，11位新增的億萬富豪來自不同產業 (主要為消費零售、科技、金融及不動產)，平均年齡為73歲，其中3位是白手起家。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

根據調查，2017年亞太地區億萬富豪人數前五名是中國大陸、印度、香港、南韓、澳洲，台灣排第六；不過根據2018年調查，由於南韓、澳洲億萬富豪人數雙雙下降，台灣因而擠上第四名，與南韓並列；2018年仍由大陸、印度及香港富豪人數仍穩座亞太地區前三名，且大陸。

吳偉臺表示，2018年台灣40位億萬富豪當中，有高達39位是男性，只有1位女性，這位女性是今年新入榜成員，是一位白手起家的地產業大享。

吳偉臺表示，40位台灣億萬富豪總財富金額達855億美元（約新台幣2.6兆），較2017年成長11億美元（約新台幣334億元），平均每位擁有21億美元（約新台幣638億元），台灣40位億萬富豪中，有27位是白手起家，13位是繼承者。

相較於全球億萬富豪，台灣的億萬富豪們似乎更加「高齡化」，吳偉臺表示，台灣億萬富豪的平均年齡為69歲，略高於全球平均64歲。

從全球角度來看，過去五年間女性億萬富豪的數量成長了46%，在2018年，全球有233位女性億萬富豪，然而台灣40位億萬富豪當中，卻有高達39位是男性，只有一位女性，這位女性是今年新入榜成員，是個白手起家的地產業大享。