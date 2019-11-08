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苦追10個月 國泰金累計獲利562.8億元、超去年同期

2019-11-08 21:09經濟日報 記者葉憶如／台北即時報導

國泰金10月獲利出爐，單月稅後盈餘41.3億元，較前月38.3億元增加7.8%。不過，去年10月金控正逢股災，單月只賺5.9億元，基期較低下，今年獲利成長顯著；累計1至10月稅後盈餘562.8億元，亦超過去年同期551.9億元，每股盈餘4.18元。富邦金尚未公布，因此暫時居金控每股獲利王。

重要子公司方面，旗下人壽單月稅後純益為20.5億元，與9月持平略低，不過上月還有10億股息入帳，同時10月稅後較稅前純益13.7億元還要高出6.8億元，發言人林昭廷副總表示，因為上月有處分一些股票，壽險業這部份免稅，因此有所得稅利益挹注，累計1至10月稅後盈餘326.3億元。雖然單月新台幣大幅升值，使得匯兌避險成本增加，林昭廷說，國壽動用31億元外匯準備金後，餘額剩有193億元。雖然單月稅前純益僅13餘億元，但累計稅前純益375.7億元，年增逾5%。淨值方面持續增加，截至10月底已達5,674億元，月增60億元。

銀行方面，國泰世華銀10月稅後盈餘17.1億元，略高於9月，累計稅後盈餘208.4億元，每股盈餘2.10元，也高於去年同期的194.8億元。國泰金表示，國壽投資績效平穩，業務面持續價值導向策略，保單銷售以傳統型分期繳及投資型保單為主，10月FYP金額為148億元、FYPE金額為68億元，FYPE為業界第一。銀行方面，持續維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質維持良好。

國泰金保單

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