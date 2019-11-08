起家厝不能動…以房養老 近半銀行第3季業績掛「零」

2019-11-08 19:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱台北即時報導



銀行積極推動「以房養老」業務，但華人傳統觀念不易改變，國人接受度普遍不高，造成銀行拓展業務上的困難，此一情況也反映在銀行承作量裹足不前上。金管會資料顯示，今年第3季，有六家銀行「以房養老」業務的核貸件數與額度原地踏步，交出了空白成績單。

根據金管會統計，和第2季相較，第3季有六家銀行的「以房養老」業務零成長，包括台灣銀行、高雄銀行、中國信託銀行、上海商銀、安泰銀行與陽信銀行，等於是13家開辦銀行裡，近一半都沒進件，其中，高雄銀行與陽信銀行開辦以來只核貸了一件，上海商銀為二件。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

銀行主管分析，華人一直有「起家厝」的概念，同時也有不少民眾存有「把房屋拿取抵押換錢很丟臉」等觀念，進而導致國人接受度不高；此外，即使長輩有意「以房養老」，時常也會產生兒女勸阻等問題。

除了民眾申貸意願低落外，部分銀行在「以房養老」業務推動上並不積極，主要是基於授信風險具高度不確定，例如壽命不確定性風險、擔保品跌價風險等。

一家銀行主管說，一般民眾對「以房養老」業務不甚了解，但申貸者通常又是高齡的長輩，因商品本身相對複雜，包括金融、信託及法律等面向，不僅解說不易，年長者不清楚商品的權利義務與相關內容。

「有些長輩很擔心自己的房子會被銀行『騙』走，所以行員花了許多時間解釋以房養老的好處，客戶最後還是打了退堂鼓」，銀行主管說。