永豐成都分行開業 打通泛珠三角區域

2019-11-08 19:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ／台北即時報導



開創兩岸三地最佳跨境金融平台，永豐銀行（中國）成都分行正式開幕，打通泛珠三角區域金融聯絡網，提供台資企業在地投資最便利的金融服務。永豐銀行表示，泛珠三角區域包括廣東、四川等地，不僅幅員遼闊便利台商深入布局大西部，並有永豐銀行（中國）旗下廣州、成都分行全方位支持，助攻企業主開拓市場，贏得在地發展契機。

永豐銀行（中國）南京子行自2014年起開業後，陸續設立上海、廣州、成都等3家分行，提供客戶貿易融資及各項金流服務，除了滿足長三角、珠三角企業運營需求外，今（2019）年前進四川省成都設立據點，有望提供在地台商逾2,200家各項金融所需，並藉由電子金融等全面扶持企業主參與成渝地區經濟發展。

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永豐金控總經理朱士廷表示，永豐金控在台深耕逾70年，秉持以金融成就美好生活為願景，持續深化公司治理、注重風險控管，去（2018）年獲選臺灣永續指數、公司治理100指數等殊榮，肯定永豐注重公司治理表現。而永豐銀行（中國）作為台灣金融業前進大陸的領頭羊，持續以最佳跨境金融平臺，引領客戶布局泛珠三角及長江黃金水道等地，並善用永豐據點全方位奧援，贏得在地拓展契機。

除了力挺台商開拓大西部，永豐銀行與中國銀聯合作發行銀聯卡，提供台商、一般民眾等在地支付，並整合廠商收款、跨境提領與線上理財等多元金融服務，滿足經常來往兩岸三地的企業主與客戶所需。

銀行（中國）為臺灣永豐商業銀行的全資子公司，也是大陸第一家台資法人銀行，於2014年正式對外營業，註冊資本金為人民幣20億元，成都分行為其繼上海分行（2016年開業）、廣州分行（2017年開業）之後在大陸設立的第三家分行，未來也將與永豐銀行全台125家分行、香港分行、九龍分行等據點合作，形塑兩岸三地最佳跨境金融平台，滿足台商資金運籌、個人消費需求。