親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

時代力量再損兩大將 林亮君、吳崢宣布退黨

哪筆退休金會破產？勞退勞保一次搞清楚

永豐成都分行開業 打通泛珠三角區域

2019-11-08 19:26經濟日報 記者楊筱筠／台北即時報導

開創兩岸三地最佳跨境金融平台，永豐銀行（中國）成都分行正式開幕，打通泛珠三角區域金融聯絡網，提供台資企業在地投資最便利的金融服務。永豐銀行表示，泛珠三角區域包括廣東、四川等地，不僅幅員遼闊便利台商深入布局大西部，並有永豐銀行（中國）旗下廣州、成都分行全方位支持，助攻企業主開拓市場，贏得在地發展契機。

永豐銀行（中國）南京子行自2014年起開業後，陸續設立上海、廣州、成都等3家分行，提供客戶貿易融資及各項金流服務，除了滿足長三角、珠三角企業運營需求外，今（2019）年前進四川省成都設立據點，有望提供在地台商逾2,200家各項金融所需，並藉由電子金融等全面扶持企業主參與成渝地區經濟發展。

永豐金控總經理朱士廷表示，永豐金控在台深耕逾70年，秉持以金融成就美好生活為願景，持續深化公司治理、注重風險控管，去（2018）年獲選臺灣永續指數、公司治理100指數等殊榮，肯定永豐注重公司治理表現。而永豐銀行（中國）作為台灣金融業前進大陸的領頭羊，持續以最佳跨境金融平臺，引領客戶布局泛珠三角及長江黃金水道等地，並善用永豐據點全方位奧援，贏得在地拓展契機。

除了力挺台商開拓大西部，永豐銀行與中國銀聯合作發行銀聯卡，提供台商、一般民眾等在地支付，並整合廠商收款、跨境提領與線上理財等多元金融服務，滿足經常來往兩岸三地的企業主與客戶所需。

銀行（中國）為臺灣永豐商業銀行的全資子公司，也是大陸第一家台資法人銀行，於2014年正式對外營業，註冊資本金為人民幣20億元，成都分行為其繼上海分行（2016年開業）、廣州分行（2017年開業）之後在大陸設立的第三家分行，未來也將與永豐銀行全台125家分行、香港分行、九龍分行等據點合作，形塑兩岸三地最佳跨境金融平台，滿足台商資金運籌、個人消費需求。

永豐銀行台商永豐金控

相關新聞

業務出走 孤兒保戶「二四心法」好自保

2019-11-08 14:03

手刀搶換日圓！這樣做現賺2張｢環球影城」門票

2019-11-08 10:41

台灣銀行設金融創新實驗室 公銀首例

2019-11-08 02:49

外資質押股票借款 擬開放

2019-11-08 02:49

中信銀教理財 富過三代

2019-11-08 02:49

前瞻鼠年經濟 呂桔誠：景氣像小倉鼠碎步前行

2019-11-08 02:49

財經觀點／思考發行「國家級數位貨幣」

2019-11-08 00:53

手機可綁帳號跨行轉帳 明年6月上路

2019-11-08 00:48

金融建言白皮書…外資以外幣擔保買台股？ 待配套

2019-11-08 00:45

嚴管保險業 明年4月「雙預警指標」

2019-11-08 00:34

不用再輸入長串帳號 手機門號跨行轉帳明年上路

2019-11-07 23:27

央行研究數位幣 設專案小組

2019-11-07 23:22

境外資金回流專法常見四大迷思 最關心這個問題

2019-11-07 21:48

台企銀明開臨時常董會 資深副總張志堅暫代總座呼聲高

2019-11-07 20:39

保險業淨值比低於3%需增資 4月1日正式上路

2019-11-07 19:59

國銀對中小企業放款達成率破9成 今年可望超標

2019-11-07 19:21

玉山金前10月獲利174億元 再創歷年同期新高

2019-11-07 18:14

帳號好難記？央行總裁楊金龍：正規劃手機號碼跨行轉帳

2019-11-07 15:03

數位帳戶搶推新台幣高利活儲！年利率1.85%最大氣

2019-11-07 09:00
看更多

熱門文章

不用再輸入長串帳號 手機門號跨行轉帳明年上路

2019-11-07 23:27

手刀搶換日圓！這樣做現賺2張｢環球影城」門票

2019-11-08 10:41

消費者被剝皮？外送平台餐食費用多高於店內消費

2019-11-08 15:01

全球矽晶圓龍頭看淡景氣 台勝科恐受拖累

2019-11-08 02:06

救工具機業 國發基金再加碼

2019-11-07 23:29

高通看好5G發展 有利台積

2019-11-08 02:01

又見大咖回流！ 兩神祕電子廠將投資500億

2019-11-07 23:23

哪筆退休金會破產？勞退勞保一次搞清楚

2019-11-08 18:27

國巨Q3獲利大增逾四成

2019-11-08 02:01

報告揭密！台灣有40位億萬富豪 首見有女性傳為地產業

2019-11-08 16:02

環球晶：庫存去化到明年

2019-11-08 00:09

SOGO周年慶首日 業績衝11億

2019-11-08 02:01

高通暗示5G iPhone近了？ 可望催動新一波換機潮

2019-11-08 02:01

國巨新設營運長 可能發動併購

2019-11-08 02:01

業務出走 孤兒保戶「二四心法」好自保

2019-11-08 14:03

境外資金回流專法常見四大迷思 最關心這個問題

2019-11-07 21:48

台灣銀行設金融創新實驗室 公銀首例

2019-11-08 02:49

嚴管保險業 明年4月「雙預警指標」

2019-11-08 00:34

沃旭彰化離岸風場變電站動工 人力需求上千人

2019-11-08 15:08

砷化鎵3雄衝3D感測 明年3D感熱

2019-11-08 14:31

手機可綁帳號跨行轉帳 明年6月上路

2019-11-08 00:48

公股銀行集結 打造台灣pay消費生態圈

2019-11-07 22:27

中信銀教理財 富過三代

2019-11-08 02:49

中國加速開放換取逐步撤除關稅 後續仍有挑戰

2019-11-08 11:09

新舊制都適用 自住宅重購可退稅

2019-11-07 23:16

國發基金 300億元救工具機

2019-11-08 00:25

政治獻金節稅？ 診所、事務所都NG

2019-11-07 21:18

海能風電動土 每年可供38萬戶家庭用電

2019-11-08 12:30

機械業無薪假頻傳 程泰董座共體時艱暫不領薪

2019-11-07 23:21

去年全球億萬富豪資產縮水 台灣富豪有40位

2019-11-08 16:44

夯電商／全聯線上購 搶電商大餅

2019-11-08 05:46

和泰上修今年車市銷量

2019-11-07 23:26

事務所捐政治獻金 不能列扣

2019-11-07 23:16

立法院要5G賣440億元 電信業者：標金墊高無益產業

2019-11-07 21:21

對5G發展樂觀 和碩將擴大投資

2019-11-08 00:09

台中工具機展登場 帶來商機

2019-11-07 23:20

智慧經營／張聖時…專注研發 利己更利他

2019-11-08 05:45

外資質押股票借款 擬開放

2019-11-08 02:49

前瞻鼠年經濟 呂桔誠：景氣像小倉鼠碎步前行

2019-11-08 02:49

蝦皮迎戰雙11 買氣爆表

2019-11-08 02:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top