改變看得見 國泰金獲「CSR影響力獎」3項肯定

2019-11-08 17:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北即時報導



國泰金控及旗下子公司致力實踐企業社會責任（CSR），針對偏鄉教育、國民健康與學生安全推出不同的公益專案，發揮正向影響力並將成果製作成影片，獲得「第三屆CSR影響力獎」肯定，而國泰人壽則獲頒第三屆「CSR影響力獎銅獎」；國泰產險獲得「商業貢獻影響力獎」，特別是國泰長期透過學童圓夢計畫，鼓勵偏鄉學童設定夢想並逐夢實踐，翻轉孩子的未來，也成為本屆獲獎的關鍵。

由資誠會計師事務所舉辦的「CSR影響力獎」，主要源自法國坎城國際創意節，特別是近年來有越來越多參賽作品注重人道關懷與友善環境等面向；為響應該趨勢自2018年坎城國際創意節首次設立「SDGs永續發展目標創意獎」（SDGs LIONS），以聯合國2030年永續發展目標為基準，呼籲參賽作品展現People（人道關懷）、Planet（環境）、Prosperity（繁榮）、Peace（和平）、Partnership（夥伴關係）五大理念，鼓勵企業發揮創意，將CSR精神融入核心業務，開創企業與利害關係人共贏的新商機！

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資誠今年持續與坎城國際創意節臺灣官方代表共同舉辦「第三屆CSR影響力獎」競賽，以「善用故事力，創造影響力」為主題，呼應SDGs LIONS獎項鼓勵企業經營應面面俱到的五大理念，廣邀企業共襄盛舉，希望透過這個獎項，企業將回饋社會的案例拍成影片，讓每一個感動人心的故事透過鏡頭傳遞給社會大眾，期望達到拋磚引玉的效果，帶動社會響應永續經營的風氣，既能展現商業價值，又能提升企業形象。

國泰金控表示，今年以「發掘原生的力量 尋找自己的星心」影片榮獲大會「社會貢獻影響力獎」。從2013年起，國泰慈善基金會便積極透過學童圓夢計畫，鼓勵偏鄉學童設定夢想目標，翻轉孩子的未來，而獲獎影片則紀錄了計畫中的經典案例，包含學童完成騎獨輪車環島，以及演出偶戲獲得全台特優肯定，展現了國泰金控鼓勵每一位渴望成長的孩子、支撐著每一位努力付出的教育工作者的豐碩成果。

同時，預見台灣面臨人口結構變遷，國泰人壽以「大樹揪健康」影片獲得大會「銅獎」殊榮。國泰人壽副總經理鍾茂季表示，一直以來，保險以「事後補償」的力量，給予國人經濟上的支持，國泰人壽希望能將保險的能量擴大，透過鼓勵保戶更健康，將「事後補償」延伸到「事前預防」。除了響應集團舉辦的「大腹翁小腹婆」減重競賽，邀請員工、眷屬及保戶進行自主體重管理外，更自去年起大力推動「Cathay Walker」，以「每天7,500步」為目標，鼓勵大眾健走累積健康，更結合多張外溢保單商品，保戶步數達標保額還可提高，藉保險的核心職能-健康促進，創造保戶、公司和社會的三贏，發揮更大的社會影響力。

今年獲得大會「商業貢獻影響力獎」的國泰產險副總經理翁翠柳則表示，國泰產險秉持取之於社會，用之於社會的信念，積極發揮損害防阻核心職能影響力，推廣防患於未然的觀念，無償地推廣風險管理知識及提供專業損防檢測，協助保戶與社會大眾降低意外災害發生之頻率及幅度。例如，國泰產險於2012 年推出「不意外學園」專案，針對國小學童規劃一系列校園設施安全檢測與安全宣導活動，2015 年更延伸至交通安全領域，針對大專院校青年學子推出「不意外騎士」專案，透過「VR虛擬實境危險感知評測」以創新方式教育學生機車安全騎乘知能，建立防禦性駕駛及用路安全觀念。