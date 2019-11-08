法人：台股個股操作 以產業展望正面、具轉機性為主
2019-11-08 17:31
經濟日報 記者王皓正
／台北即時報導
根據統計，今年前三季EPS賺贏去年一整年的上市櫃企業多達84家，然台股大盤指數以來到相對高位，獲利了結壓力加重。
中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，今年部分企業EPS高於去年全年的原因之一，應該來自於貿易戰爭造成的轉單效應。展望後市，儘管系統性風險較低，但全球股市多數處於波段新高，將持續以個股操作，以明年第一季淡季不淡、產業展望正面、具轉機性為主。
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周俊宏表示，美國繼續貨幣寬鬆政策、歐洲央行推新一輪QE，而且市場對中美協議正向預期，預計外部干擾相對較低。
此外，近期受惠於蘋概股拉抬，第四季在iPhone銷售優於預期與農曆年節提前拉貨之下，營收可望淡季不淡，多數公司認為明年有近雙位數成長空間。
觀察近期大盤表現，受惠於蘋概股、企業營運轉佳與第三季財報激勵，指數繼創波段新高。在選股上，鎖定Apple、5G、Server、半導體、記憶體、進口替代與生技。
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