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元富證券 獲頒資誠CSR影響力獎

2019-11-08 17:29經濟日報 記者林婉琪／台北即時報導

元富證券加入新光金控後更加積極落實社會企業責任，陸續獲得多項CSR獎項肯定，8日再傳捷報，以宣揚兒童癌症防治觀念的《金絲帶小勇士應援》，獲頒2019資誠永續發展第三屆CSR影響力獎之「社會共好影響力獎」，代表元富證券受獎的董事長陳俊宏表示，期盼藉此提升大眾對於兒童癌症的重視，產生更大的影響力，讓更多兒癌小勇士受惠。

元富證券董事長陳俊宏說，元富長期關注弱勢孩童議題，今年從長期合作夥伴兒童癌症基金會得知，台灣每年約有500位孩童確診罹患癌症，常因兒童表達能力與合作度較差，或者家長對於兒童癌症意識和認知不足，往往導致延遲就醫，因此特別於9月兒童癌症關懷月舉辦台灣首次「金絲帶小勇士應援」活動，透過象徵兒童癌症的金絲帶，希望透過議題倡導，提升社會對兒童癌症的關懷與重視，並將此活動製作成影片上傳至YouTube，希望發揮更大影響力。

元富證券期盼藉由《金絲帶小勇士應援》，協助更多人認識兒童癌症九大警徵及相關資訊，讓父母們於日常生活中多加注意，以利及早發現問題，在最佳時機就醫。陳俊宏強調，「期盼透過金絲帶應援活動，以及病患及家屬的現身說法，使社會大眾正確認知兒童癌症，減少病童在抗癌路上所遭受到的異樣眼光，得到更平等的尊重與對待。」

第三屆CSR影響力獎競賽由資誠永續發展服務公司、資誠教育基金會、坎城國際創意節台灣官方代表共同舉辦，以「善用故事力，創造影響力」為主題，呼應SDGs LIONS獎項鼓勵企業經營應面面俱到的五大理念，邀請企業將回饋於社會的案例拍成影片，期望透過影片達到拋磚引玉的效果，帶動社會響應永續經營的風氣。此次為元富證券首次參獎，即獲評審高度青睞，對於元富在社會公益上的努力為莫大鼓勵，元富在未來也將繼續落實社會企業責任，持續放大所能帶給社會的正向影響力。

癌症元富

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