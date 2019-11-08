央行主辦「SEACEN場外監控課程」圓滿閉幕
2019-11-08 17:11
經濟日報 記者陳美君
╱台北即時報導
中央銀行主辦由「東南亞國家中央銀行聯合會」（SEACEN）研究訓練中心規劃的「場外監控課程」（SEACEN Course on Off-site Monitoring），已於本（8）日圓滿閉幕。
本課程邀請紐西蘭及馬來西亞中央銀行、加拿大金融顧問公司及SEACEN研訓中心等專家擔任講座，共有來自13個國家或地區之38位金融監理人員參加。課程內容有助於學員瞭解以風險為基礎之監理架構，成功建置預警系統之關鍵因素，外部稽核在金融監理的角色及從場外評估銀行公司治理等相關議題。
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為期5天之課程，分別由專家講授並進行分組討論，主要聚焦於運用有效場外監控以辨識及評估金融機構風險；另由學員分享該國場外監控之實務經驗及外部稽核角色，並進行實際案例模擬演練，以強化學員對相關議題之分析與判斷，有助於提升監理效能。學員均表示參與本課程獲益良多；對央行相關工作團隊主辦本課程之專業與後勤安排，亦給予高度評價。
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