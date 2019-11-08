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合庫金最新獲利出爐 前10月賺147億元、年增6.46%

2019-11-08 15:30經濟日報 記者陳美君╱台北即時報導

在六家子公司獲利挹注下，合庫金控今（8）日公布最新獲利，10月稅後純益14.95億元，較9月成長4.47%，累計稅後純益147.12億元，年增6.46%，每股稅後純益1.11元。

合庫金股價今日21.1元作收，為逾三個月高點，較昨日上漲0.05元。

合庫金

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