迎接逐筆交易 券商拚速度升級備戰

2019-11-08 15:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／台北即時報導



台股逐筆交易將於明年3月上路，各家券商投入資源升級戰備能力，永豐金證券總經理江偉源指出，逐筆交易決戰點在交易速度，從數位系統的升級、交易平台分流、人員的訓練都需要投入資源；而面對逐筆新制後下單方式將變成六種，建議投資人現在多利用已上線的擬真平台練習逐筆撮合的下單方式。

江偉源表示，逐筆交易採「隨到隨撮」與國際股市接軌，在交易效率、價格決定、資訊透明、委託種類與撮合順序等面向優於現行之集合競價，讓股票委託制度具多樣彈性，投資人有機會把握到買低賣高的好價格。

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面對逐筆交易制度，江偉源指出，券商最大的考驗在於資訊傳輸量擴大，必須提升平台下單傳輸速度及下單間接模式優化，永豐金證券半年來積極優化電子交易系統，並運用AI運算解析客戶進行平台分流，提升交易的穩定性及易用性，全面升級各電子下單工具，就是要讓投資人清楚體驗「秒買秒賣秒速配」的新制特色。

新制盤中下單新增「條件」及「類別」的選擇設定共會有6種委託種類，「條件」由現行的ROD（委託單當日有效）、新增可選擇IOC（委託單即刻成交，未能成交之委託單，立即由系統自動刪除）及FOK（委託單須全數成交，不能全數成交，此筆委託單立即由系統自動刪除）。

「類別」部分則需選擇委託單將以限價或市價來進行，投資人有更多彈性及交易策略可以運用，永豐金證券建議投資人在擬真平台上進行了解與體驗，尤其是習慣進行當沖交易，以及進行策略交易的投資人，委託單的方式及送單速度會影響到成交價，以免新制上線後，不知如何下單或者下錯了單。

各家券商為迎接逐筆交易，相繼推出擬真交易平台，提供投資人提前適應逐筆交易制度的變革，目前同步提供電腦及手機擬真交易的券商，包括永豐金證券、群益、元大、華南永昌、及富邦，滿足電腦、手機不同下單習慣的投資人；此外、包括元富、凱基、玉山、統一、新光、康和等都提供電腦操作版本。