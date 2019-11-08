嚴管保險業 明年4月「雙預警指標」

2019-11-08 00:34 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／台北報導



金管會保險局對保險業財務結構管控將更嚴格。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

金管會保險局對保險業財務結構管控將更嚴格。保險局昨宣布，明年四月起將採雙預警指標，除資本適足率（ＲＢＣ），另將新增淨值比，連續兩期淨值比未達百分之三或百分之二，將被列為「資本不足」或「資本顯著不足」。「資本不足」將被要求大股東拿錢出來增資；若「資本顯著不足」，不只限期增資，保險公司負責人還可能被解職或停職。

保險局統計，宏泰人壽六月的淨值比未達標，若今年底淨值比再未達百分之三，將被列為「資本不足」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

去年國際市場震盪，壽險業淨值出現大幅波動，加上即將接軌「會計大魔王」ＩＦＲＳ 17，保險局不敢大意，新增淨值比作為預警指標，也就是淨值與資產總額的比率，搭配原本規範的ＲＢＣ，一旦未達標，保險公司會被列為「資本不足」或「資本顯著不足」。

根據保險局新增法規，「資本不足」有兩標準；一是ＲＢＣ未達法定百分之兩百但在百分之一五○以上，二為最近兩期淨值比未達百分之三、且至少其中一期在百分之二以上；「資本顯著不足」也有兩標準：一是ＲＢＣ未達百分之一五○，二是最近兩期淨值比未達百分之二。

保險局統計，整體壽險業今年淨值比都有提升，去年十二月淨值比為百分之四點四六，今年截至九月底為百分之六點九四。目前僅有宏泰人壽六月淨值比低於百分之三，若宏泰人壽到年底淨值比仍未達百分之三，連兩期淨值比未達百分之三，就會被列為「資本不足」。

保險局副局長王麗惠表示，保險公司落入「資本不足」，將會有命令公司限期增資、提財務改善計畫、停售部分商品、限制資金運用範圍等措施；「資本顯著不足」除了上述措施，還可解除或停止負責人職務，要求處分特定資產、負責人減薪或要求裁撤分支機構等。

因應保險局對財務結構趨嚴，今年壽險業大舉增資，包括南山人壽、台灣人壽、中國人壽、新光人壽、第一金人壽、元大人壽都增資，今年壽險業已增資逾八四○億元。