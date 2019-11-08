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嚴管保險業 明年4月「雙預警指標」

2019-11-08 00:34聯合報 記者戴瑞瑤／台北報導

金管會保險局對保險業財務結構管控將更嚴格。圖／聯合報系資料照片
金管會保險局對保險業財務結構管控將更嚴格。圖／聯合報系資料照片
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金管會保險局對保險業財務結構管控將更嚴格。保險局昨宣布，明年四月起將採雙預警指標，除資本適足率（ＲＢＣ），另將新增淨值比，連續兩期淨值比未達百分之三或百分之二，將被列為「資本不足」或「資本顯著不足」。「資本不足」將被要求大股東拿錢出來增資；若「資本顯著不足」，不只限期增資，保險公司負責人還可能被解職或停職。

保險局統計，宏泰人壽六月的淨值比未達標，若今年底淨值比再未達百分之三，將被列為「資本不足」。

去年國際市場震盪，壽險業淨值出現大幅波動，加上即將接軌「會計大魔王」ＩＦＲＳ 17，保險局不敢大意，新增淨值比作為預警指標，也就是淨值與資產總額的比率，搭配原本規範的ＲＢＣ，一旦未達標，保險公司會被列為「資本不足」或「資本顯著不足」。

根據保險局新增法規，「資本不足」有兩標準；一是ＲＢＣ未達法定百分之兩百但在百分之一五○以上，二為最近兩期淨值比未達百分之三、且至少其中一期在百分之二以上；「資本顯著不足」也有兩標準：一是ＲＢＣ未達百分之一五○，二是最近兩期淨值比未達百分之二。

保險局統計，整體壽險業今年淨值比都有提升，去年十二月淨值比為百分之四點四六，今年截至九月底為百分之六點九四。目前僅有宏泰人壽六月淨值比低於百分之三，若宏泰人壽到年底淨值比仍未達百分之三，連兩期淨值比未達百分之三，就會被列為「資本不足」。

保險局副局長王麗惠表示，保險公司落入「資本不足」，將會有命令公司限期增資、提財務改善計畫、停售部分商品、限制資金運用範圍等措施；「資本顯著不足」除了上述措施，還可解除或停止負責人職務，要求處分特定資產、負責人減薪或要求裁撤分支機構等。

因應保險局對財務結構趨嚴，今年壽險業大舉增資，包括南山人壽台灣人壽、中國人壽、新光人壽第一金人壽、元大人壽都增資，今年壽險業已增資逾八四○億元。

保險壽險業宏泰人壽資本適足率金管會第一金元大台灣人壽新光人壽南山人壽

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