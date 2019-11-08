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手機可綁帳號跨行轉帳 明年6月上路

2019-11-08 00:48聯合報 記者沈婉玉陳美君／台北報導

明年6月，輸入手機號碼就可以跨行轉帳。 圖／聯合報系資料照片
明年6月，輸入手機號碼就可以跨行轉帳。 圖／聯合報系資料照片
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覺得轉帳要輸入一長串難記的帳號，很麻煩嗎？中央銀行總裁楊金龍昨表示，已促請財金公司偕同銀行規畫「手機門號跨行轉帳服務」。財金公司高層說，未來手機號碼可綁定帳號，輸入手機號碼就可以跨行轉帳，讓民眾更方便，新功能預計明年六月上路。

也就是說，未來民眾跨行轉帳時，不用再輸入一長串難記的帳號，只要輸入手機號碼就可輕鬆完成。

財金公司董事長林國良指出，目前規畫，手機號碼跨行轉帳明年六月上線，目前需要解決的問題有幾項，例如，每個人可能有兩、三個帳戶，分屬不同銀行，手機號碼轉帳要綁哪個銀行帳戶？為此，會需要一個跨銀行的共同平台供使用者進行設定。另外，若使用者更換手機號碼，要如何註銷綁定的帳戶？這些細節，財金公司正與銀行討論中。

楊金龍昨受邀參加財金資訊公司金融資訊系統年會，以「中央銀行貨幣與零售支付系統－兼論財金公司扮演之角色」為題演講。

楊金龍說明，央行貨幣與零售支付基礎設施的發展，與財金公司在支付系統的角色，期許財金公司持續創新，擴大跨行金融資訊系統的服務功能。包括提供手機門號跨行轉帳服務，以及推廣QR Code共通標準，並規畫建置「跨機構共用平台」。

他在會中提及，現金在國內仍然是大眾日常生活普遍使用的零售支付工具，流通量也逐年增加，目前約兩兆元；現金需求高的原因除新台幣偽鈔率低，國內提款機（ＡＴＭ）遍布全台，讓大眾能方便取得現金也是主因。

楊金龍並透露，國外近年陸續推出利用受款人手機號碼等，作為跨行轉帳的識別資訊，央行已促請財金公司偕同銀行規畫「手機門號跨行轉帳服務」。

跨行轉帳提款機楊金龍手機

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