財經觀點／思考發行「國家級數位貨幣」

2019-11-08 00:53 聯合報 立法委員許毓仁



立法委員許毓仁。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

虛擬通貨熱潮興起，各國政府重視發行國家級數位貨幣的研究，二○一七年杜拜推出「emCash」國家級數位貨幣，允許人民可以此支付政府及非政府的服務費用；馬紹爾發行「Sovereign」主權法定加密貨幣後，也成立ＳＯＶ發展基金，作為國家級數位貨幣發展的後盾。中國人民銀行也積極研究數位貨幣推行可行性，有機會成為全球第一個推出國家級數位貨幣的中央銀行。

我中央銀行在「發行數位貨幣可行性的分析與評估」報告中，基於三理由主張我國尚無發行數位貨幣（ＣＢＤＣ）急迫性，第一、數位貨幣無法取代現有法定貨幣與電子貨幣的信任機制；第二、新興虛擬通貨對支付體系影響低微；第三、為臉書公開發行穩定幣Libra的計畫，面臨各國政府挑戰。

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我認為，建立國家級貨幣信任機制本就需完善政策、法律配套及時間累積，我國現有雙層金融體系，也不是在台幣初發行時就有的體制，央行只要稍花費心力，便可建立國家級數位貨幣的信任機制。

再者，新加坡本來和台灣一樣將比特幣、乙太幣等加密貨幣定性為商品，但星國明年將承認其作為支付工具資格，我國央行顯然過於保守；最後，Libra受各國央行排拒，因臉書用戶數逾廿億，占全球總人數三分之一，足以影響全球金融體系，然而禁絕就能阻擋這波虛擬通貨浪潮所帶來的破壞式創新嗎？

央行應該做的是會同金管會與科技部，著手制定「國家級數位貨幣發行計畫」，同時對金融體系實施良好科技教育、協助區塊鏈技術導入民間支付體系，並將現有法定貨幣的信任基礎「雙層金融體系」運用於國家級數位貨幣之上，由央行負責發行，並交由商業銀行與人民對接，建立人民使用數位貨幣的知識與習慣。政府也應建置完善的金融、稅務法體系，以迎戰新時代的來臨。