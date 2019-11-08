親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

財經觀點／思考發行「國家級數位貨幣」

2019-11-08 00:53聯合報 立法委員許毓仁

立法委員許毓仁。圖／聯合報系資料照片
立法委員許毓仁。圖／聯合報系資料照片
分享

虛擬通貨熱潮興起，各國政府重視發行國家級數位貨幣的研究，二○一七年杜拜推出「emCash」國家級數位貨幣，允許人民可以此支付政府及非政府的服務費用；馬紹爾發行「Sovereign」主權法定加密貨幣後，也成立ＳＯＶ發展基金，作為國家級數位貨幣發展的後盾。中國人民銀行也積極研究數位貨幣推行可行性，有機會成為全球第一個推出國家級數位貨幣的中央銀行。

我中央銀行在「發行數位貨幣可行性的分析與評估」報告中，基於三理由主張我國尚無發行數位貨幣（ＣＢＤＣ）急迫性，第一、數位貨幣無法取代現有法定貨幣與電子貨幣的信任機制；第二、新興虛擬通貨對支付體系影響低微；第三、為臉書公開發行穩定幣Libra的計畫，面臨各國政府挑戰。

我認為，建立國家級貨幣信任機制本就需完善政策、法律配套及時間累積，我國現有雙層金融體系，也不是在台幣初發行時就有的體制，央行只要稍花費心力，便可建立國家級數位貨幣的信任機制。

再者，新加坡本來和台灣一樣將比特幣、乙太幣等加密貨幣定性為商品，但星國明年將承認其作為支付工具資格，我國央行顯然過於保守；最後，Libra受各國央行排拒，因臉書用戶數逾廿億，占全球總人數三分之一，足以影響全球金融體系，然而禁絕就能阻擋這波虛擬通貨浪潮所帶來的破壞式創新嗎？

央行應該做的是會同金管會與科技部，著手制定「國家級數位貨幣發行計畫」，同時對金融體系實施良好科技教育、協助區塊鏈技術導入民間支付體系，並將現有法定貨幣的信任基礎「雙層金融體系」運用於國家級數位貨幣之上，由央行負責發行，並交由商業銀行與人民對接，建立人民使用數位貨幣的知識與習慣。政府也應建置完善的金融、稅務法體系，以迎戰新時代的來臨。

中國人民銀行區塊鏈技術央行加密貨幣Libra區塊鏈比特幣金管會新加坡

相關新聞

手機可綁帳號跨行轉帳 明年6月上路

2019-11-08 00:48

金融建言白皮書…外資以外幣擔保買台股？ 待配套

2019-11-08 00:45

嚴管保險業 明年4月「雙預警指標」

2019-11-08 00:34

境外資金回流專法常見四大迷思 最關心這個問題

2019-11-07 21:48

台企銀明開臨時常董會 資深副總張志堅暫代總座呼聲高

2019-11-07 20:39

保險業淨值比低於3%需增資 4月1日正式上路

2019-11-07 19:59

國銀對中小企業放款達成率破9成 今年可望超標

2019-11-07 19:21

玉山金前10月獲利174億元 再創歷年同期新高

2019-11-07 18:14

帳號好難記？央行總裁楊金龍：正規劃手機號碼跨行轉帳

2019-11-07 15:03

教戰ETN 證交所推看影片有獎徵答

2019-11-07 14:36

楊金龍：央行數位貨幣 可能成為零售支付的最後一哩路

2019-11-07 13:17

合庫團協續約 董座：明年朝加薪5％努力

2019-11-07 06:03

數位帳戶搶推新台幣高利活儲！年利率1.85%最大氣

2019-11-07 09:00
看更多

熱門文章

六福皇宮新主人JR東日本笑了！台灣舊房客卻哭了？

2019-11-07 09:15

第一名分析師賺錢術 楊應超：秘訣只有一個

2019-11-07 12:03

搶救國產車 九項零件降關稅

2019-11-06 23:38

久違了！SOGO周年慶人潮滿滿滿 東區商圈盛況再現

2019-11-07 11:45

機械業無薪假頻傳 程泰集團董座：即日起不領薪共體時艱

2019-11-07 13:40

高額遺產稅喬不攏 2方法解決

2019-11-07 14:35

帳號好難記？央行總裁楊金龍：正規劃手機號碼跨行轉帳

2019-11-07 15:03

玉山金前10月獲利174億元 再創歷年同期新高

2019-11-07 18:14

外送商機夯！11/11家樂福聯手foodpanda創量販首例

2019-11-07 12:03

神盾重挫是這原因？外資高喊獲利了結

2019-11-07 18:11

看好台灣市場 IKEA第7家店座落內湖

2019-11-07 15:00

量販店首家推外送！ 家樂福聯合foodpanda東興店率先測試

2019-11-07 11:25

還有大魚要回流！經濟部：將有2電子業、500億投資回台

2019-11-07 19:55

合庫團協續約 董座：明年朝加薪5％努力

2019-11-07 06:03

台塑林園廠槽車起火 2分鐘內撲滅無人傷亡

2019-11-07 08:37

美債需求回溫 殖利率區間走勢

2019-11-07 09:51

繼光香香雞慶全球破350家門市 身分證有這些數字享七折

2019-11-07 09:07

未依約支付積欠工資 勞動部限制華映負責人出國

2019-11-07 19:15

楊金龍：央行數位貨幣 可能成為零售支付的最後一哩路

2019-11-07 13:17

國巨公告新設營運長 為佳世達前財務長王淡如

2019-11-07 19:31

東曜香港掛牌獲大幅超額認購 國壽看好大買近12%

2019-11-07 12:43

保險業淨值比低於3%需增資 4月1日正式上路

2019-11-07 19:59

阿里平頭哥含光800單晶片測試獲佳績

2019-11-07 11:25

勞保基金撥補200億 藍委：無法阻止破產

2019-11-07 14:15

台企銀明開臨時常董會 資深副總張志堅暫代總座呼聲高

2019-11-07 20:39

國巨Q3稅後純益20.44億元 EPS 4.81元

2019-11-07 19:17

蔡總統：加速增辦幼幼班 托育補助可繼續到3歲

2019-11-07 12:43

台塑林園廠槽車起火爆炸 高雄市環保局開罰45萬元

2019-11-07 13:10

外資看多大立光 估今年EPS達217元

2019-11-07 14:37

和碩iPhone業務 Q4持續季成長

2019-11-07 15:55

避開12月徵關稅／筆電提前拉貨 英業達動能看到11月

2019-11-07 14:37

兆豐前10月大賺252億元 EPS 1.86元

2019-11-07 18:10

境外資金回流專法常見四大迷思 最關心這個問題

2019-11-07 21:48

特斯拉皮卡21日發表 貿聯、宣德可望受惠

2019-11-07 14:37

積欠工資9,000萬元 華映代表人及負責人禁止出國

2019-11-07 20:05

反送中後港人投資案大增 經部：嚴加審核

2019-11-07 11:44

全國電電商上線 「破盤11.11」搶攻雙11財

2019-11-07 16:38

政治獻金節稅？ 診所、事務所都NG

2019-11-07 21:18

Uber條款落日輔導將至 公會號召百位業者到交通部抗議

2019-11-07 11:41

程泰集團不實施無薪假 董事長10月起不支薪

2019-11-07 12:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top