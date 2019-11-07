親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

公股銀行集結 打造台灣pay消費生態圈

2019-11-07 22:27聯合報 記者沈婉玉／即時報導

隨著國人使用行動支付的比例愈來愈高，各陣營也使出渾身解數，端出各式高額回饋。為推廣台灣Pay導入信用卡共通QR Code消費交易的各公股銀行，於7至9月舉行的夏季購物趴行銷活動，今天抽出相關獎項，最大獎Toyota Yaris汽車由第一銀行持卡人幸運抽中。

錯過此次抽獎、高額回饋的民眾也不必灰心，響應經濟部持續活絡商圈並帶動國人使用行動支付的比例，台灣Pay已在10月份開始進行的「你消費我回饋‧商圈圈粉召集令」活動，目前在全台各地共超過200個商圈已熱烈展開，持卡人於指定商圈特店消費，最高每月可獲得1000元回饋。

目前台灣Pay除了信用卡掃碼消費外，現行相關地價稅、房屋稅或所得稅等，都可以使用各銀行的行動銀行APP或台灣行動支付APP進行掃碼繳稅，免出門去便利商店或銀行排隊付款等不便，搭配各銀行推出的信用卡回饋活動，更可享有延遲付款、分期甚至獲得加碼之現金或商店購物金回饋，可以說是一舉數得。

公股事業金融科技研發成果整合平臺信用卡工作小組召集人暨合作金庫銀行蔡副總經理佳平...
公股事業金融科技研發成果整合平臺信用卡工作小組召集人暨合作金庫銀行蔡副總經理佳平(左五)，由右至左依序為兆豐銀行信用卡處林處長中象、臺灣中小企銀信用卡部林協理文淑、華南銀行個金行銷部吳副理景章、彰化銀行資訊處陳處長顯龍、合作金庫銀行電子金融部張協理孝維、臺灣銀行消費金融部黃副理朝貴、土地銀行個人金融部李副理華芳、第一銀行信用卡處吳處長明珍及合作金庫銀行信用卡部汪副理琦玲。圖／合庫銀行提供
分享

信用卡行動支付

相關新聞

台企銀明開臨時常董會 資深副總張志堅暫代總座呼聲高

2019-11-07 20:39

保險業淨值比低於3%需增資 4月1日正式上路

2019-11-07 19:59

國銀對中小企業放款達成率破9成 今年可望超標

2019-11-07 19:21

玉山金前10月獲利174億元 再創歷年同期新高

2019-11-07 18:14

帳號好難記？央行總裁楊金龍：正規劃手機號碼跨行轉帳

2019-11-07 15:03

教戰ETN 證交所推看影片有獎徵答

2019-11-07 14:36

楊金龍：央行數位貨幣 可能成為零售支付的最後一哩路

2019-11-07 13:17

合庫團協續約 董座：明年朝加薪5％努力

2019-11-07 06:03

沃旭120億綠債 金融業搶購

2019-11-07 05:37

金融業挺綠能 投入1.2兆元

2019-11-07 05:37

2020投資術論壇／談理財 動態調整配置 拉高勝率

2019-11-07 03:56

2020投資術論壇／開發金教戰 斜槓收益入袋

2019-11-07 03:56

激盪金融科技 銀行產學聯盟掀風潮

2019-11-07 03:56

特別股今歸零 安泰銀配息空間變大

2019-11-07 03:56

2020投資術論壇／看趨勢 卡位資金行情 盯四變數

2019-11-07 03:56

富邦華一重慶分行開業

2019-11-07 03:56

聯合國研究報告…美中貿易戰 台灣受惠最大

2019-11-07 01:43

人民幣離岸中心？ 顧立雄：非優先政策

2019-11-07 00:30

合庫金看房市 明年會更好

2019-11-06 23:21

合庫銀明年持續加薪 幅度近5%

2019-11-06 23:17

台新金衝證券業務 兩路出擊

2019-11-06 23:16

台新銀信用卡數 年底衝530萬張

2019-11-06 23:13

數位帳戶搶推新台幣高利活儲！年利率1.85%最大氣

2019-11-07 09:00
看更多

熱門文章

六福皇宮新主人JR東日本笑了！台灣舊房客卻哭了？

2019-11-07 09:15

第一名分析師賺錢術 楊應超：秘訣只有一個

2019-11-07 12:03

三星放棄屏下辨識 GIS恐丟單

2019-11-07 01:43

搶救國產車 九項零件降關稅

2019-11-06 23:38

久違了！SOGO周年慶人潮滿滿滿 東區商圈盛況再現

2019-11-07 11:45

機械業無薪假頻傳 程泰集團董座：即日起不領薪共體時艱

2019-11-07 13:40

三星傳導入臉部識別 台系鏈受惠

2019-11-07 01:43

高額遺產稅喬不攏 2方法解決

2019-11-07 14:35

半導體資本支出大戰開打 產業大者恆大成形

2019-11-07 01:43

帳號好難記？央行總裁楊金龍：正規劃手機號碼跨行轉帳

2019-11-07 15:03

沃旭120億綠債 金融業搶購

2019-11-07 05:37

外送商機夯！11/11家樂福聯手foodpanda創量販首例

2019-11-07 12:03

玉山金前10月獲利174億元 再創歷年同期新高

2019-11-07 18:14

TVBS董座陳文琦 NCC要面試

2019-11-06 23:30

建商地主合建分屋 留意稅事

2019-11-07 04:09

神盾重挫是這原因？外資高喊獲利了結

2019-11-07 18:11

看好台灣市場 IKEA第7家店座落內湖

2019-11-07 15:00

量販店首家推外送！ 家樂福聯合foodpanda東興店率先測試

2019-11-07 11:25

合庫團協續約 董座：明年朝加薪5％努力

2019-11-07 06:03

半導體資本支出競賽開打 帶旺設備廠商機大開

2019-11-07 01:43

吳釗燮：台灣參加RCEP機會不高

2019-11-07 00:37

台塑林園廠槽車起火 2分鐘內撲滅無人傷亡

2019-11-07 08:37

還有大魚要回流！經濟部：將有2電子業、500億投資回台

2019-11-07 19:55

美債需求回溫 殖利率區間走勢

2019-11-07 09:51

繼光香香雞慶全球破350家門市 身分證有這些數字享七折

2019-11-07 09:07

特別股今歸零 安泰銀配息空間變大

2019-11-07 03:56

楊金龍：央行數位貨幣 可能成為零售支付的最後一哩路

2019-11-07 13:17

汽車零件降關稅 車輛公會：注入強心劑

2019-11-06 23:34

東曜香港掛牌獲大幅超額認購 國壽看好大買近12%

2019-11-07 12:43

金融業挺綠能 投入1.2兆元

2019-11-07 05:37

大成食品 擺脫家族化經營

2019-11-07 01:43

未依約支付積欠工資 勞動部限制華映負責人出國

2019-11-07 19:15

吳釗燮：我入RCEP機會不高

2019-11-07 05:53

阿里平頭哥含光800單晶片測試獲佳績

2019-11-07 11:25

國巨公告新設營運長 為佳世達前財務長王淡如

2019-11-07 19:31

蔡總統：加速增辦幼幼班 托育補助可繼續到3歲

2019-11-07 12:43

台塑林園廠槽車起火爆炸 高雄市環保局開罰45萬元

2019-11-07 13:10

美中貿戰台受惠大？ 我出口總值前9月仍衰退

2019-11-07 00:41

勞保基金撥補200億 藍委：無法阻止破產

2019-11-07 14:15

收不動產違約金 須報綜所稅

2019-11-07 04:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top