境外資金回流專法常見四大迷思 最關心這個問題
隨著中美貿易戰升溫、政府推出《境外資金匯回專法》，台商資金回流更顯著。中國信託銀行從財富管理客戶和參與論壇的民眾提問分析，客戶的資金返鄉多數為了退休規劃或降低經營風險，常見四大迷思。會不會「全都課」是最多民眾關心的問題，其次則是關心匯回資金用途有何限制。
因應政府推動境外資金回流政策，中國信託銀行舉辦多場「家庭傳承論壇」，由中國信託銀行理財智庫及資誠聯合會計師事務所專家，解析海外資金匯回專法以及資金回臺事宜，優化臺商企業資金使用效益與稅負，並滿足資產規劃需求，巡迴論壇累積逾700人參與。
中國信託銀行發現，客戶的資金返鄉需求可分為兩種，一是退休規劃，考慮將海外打拼的資產匯回使用；另一種是擔心中美貿易戰影響海外個人資產或公司，為降低經營風險，考慮資金返鄉。
中國信託銀行指出，有關海外資金匯回，最多民眾關心的問題為「境外資金匯回是否全數皆會被課稅？」其次是「資金回臺後用途之限制」。
中信銀行理財智庫表示，依據現行法規，境外資金所得可分成非海外所得及海外所得，非海外所得，包含海外投資本金或減資、退還股款等其他非屬海外所得的資金不課所得稅；海外所得，例如營利、執行業務所得，或薪資、利息、租賃與財產交易等，則需考量是否已過核課期，再檢視是否需課稅或補報。
資誠會計師事務所會計師洪連盛表示，匯回資金需存入外匯存款專戶，可自由運用金額為5%以下，但不得購買不動產及不動產證券化商品；總額25%以下可匯至信託或全權委託專戶投資金融商品，從事實質投資者可申請退稅一半。
洪連盛提醒，民眾匯回外匯專戶的資金不得移作他用，也不可作為質借、擔保標的，且專戶價值不得減少，以免觸法。
很多人也問，「用子女名義申請專法匯回境外資金能否免稅？專法課稅後，是否之後皆豁免其他課稅？」中信銀行理財智庫回應，專法僅豁免所得稅，並沒有豁免遺產稅及贈與稅，兩者不可混為一談。
中信銀行理財智庫表示，專法僅就本次資金返鄉涉所得性質部份，免依一般所得稅制課徵所得稅或基本稅額，但若境外資金涉及遺產、贈與或其他課稅方面，仍需因遺產、贈與稅法，或相關稅法規定進行課稅。
最後，許多民眾認為申請流程繁瑣，不清楚如何舉證相關申請文件。中信銀行理財智庫表示，民眾僅需備妥個人身份證明文件，與個人選擇適用境外資金匯回管理運用及課稅條例申請書即可，其他相關文件可委由受理銀行，辦理洗錢防制及資恐防制作業相關資料。
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