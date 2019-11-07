親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

12強Live／八局下朱育賢4打數交白卷 0:5落後日本

無法給江蕙幸福！費玉清拋震撼彈「前列腺阻塞」

境外資金回流專法常見四大迷思 最關心這個問題

2019-11-07 21:48聯合報 記者沈婉玉／即時報導

隨著中美貿易戰升溫、政府推出《境外資金匯回專法》，台商資金回流更顯著。中國信託銀行從財富管理客戶和參與論壇的民眾提問分析，客戶的資金返鄉多數為了退休規劃或降低經營風險，常見四大迷思。會不會「全都課」是最多民眾關心的問題，其次則是關心匯回資金用途有何限制。

因應政府推動境外資金回流政策，中國信託銀行舉辦多場「家庭傳承論壇」，由中國信託銀行理財智庫及資誠聯合會計師事務所專家，解析海外資金匯回專法以及資金回臺事宜，優化臺商企業資金使用效益與稅負，並滿足資產規劃需求，巡迴論壇累積逾700人參與。

中國信託銀行發現，客戶的資金返鄉需求可分為兩種，一是退休規劃，考慮將海外打拼的資產匯回使用；另一種是擔心中美貿易戰影響海外個人資產或公司，為降低經營風險，考慮資金返鄉。

中國信託銀行指出，有關海外資金匯回，最多民眾關心的問題為「境外資金匯回是否全數皆會被課稅？」其次是「資金回臺後用途之限制」。

中信銀行理財智庫表示，依據現行法規，境外資金所得可分成非海外所得及海外所得，非海外所得，包含海外投資本金或減資、退還股款等其他非屬海外所得的資金不課所得稅；海外所得，例如營利、執行業務所得，或薪資、利息、租賃與財產交易等，則需考量是否已過核課期，再檢視是否需課稅或補報。

資誠會計師事務所會計師洪連盛表示，匯回資金需存入外匯存款專戶，可自由運用金額為5%以下，但不得購買不動產及不動產證券化商品；總額25%以下可匯至信託或全權委託專戶投資金融商品，從事實質投資者可申請退稅一半。

洪連盛提醒，民眾匯回外匯專戶的資金不得移作他用，也不可作為質借、擔保標的，且專戶價值不得減少，以免觸法。

很多人也問，「用子女名義申請專法匯回境外資金能否免稅？專法課稅後，是否之後皆豁免其他課稅？」中信銀行理財智庫回應，專法僅豁免所得稅，並沒有豁免遺產稅及贈與稅，兩者不可混為一談。

中信銀行理財智庫表示，專法僅就本次資金返鄉涉所得性質部份，免依一般所得稅制課徵所得稅或基本稅額，但若境外資金涉及遺產、贈與或其他課稅方面，仍需因遺產、贈與稅法，或相關稅法規定進行課稅。

最後，許多民眾認為申請流程繁瑣，不清楚如何舉證相關申請文件。中信銀行理財智庫表示，民眾僅需備妥個人身份證明文件，與個人選擇適用境外資金匯回管理運用及課稅條例申請書即可，其他相關文件可委由受理銀行，辦理洗錢防制及資恐防制作業相關資料。

中國信託銀行家庭傳承論壇，破解境外資金回流專法四大迷思。圖／中國信託銀行提供
中國信託銀行家庭傳承論壇，破解境外資金回流專法四大迷思。圖／中國信託銀行提供
分享

外資

相關新聞

國銀對中小企業放款達成率破9成 今年可望超標

2019-11-07 19:21

玉山金前10月獲利174億元 再創歷年同期新高

2019-11-07 18:14

帳號好難記？央行總裁楊金龍：正規劃手機號碼跨行轉帳

2019-11-07 15:03

教戰ETN 證交所推看影片有獎徵答

2019-11-07 14:36

楊金龍：央行數位貨幣 可能成為零售支付的最後一哩路

2019-11-07 13:17

合庫團協續約 董座：明年朝加薪5％努力

2019-11-07 06:03

沃旭120億綠債 金融業搶購

2019-11-07 05:37

金融業挺綠能 投入1.2兆元

2019-11-07 05:37

2020投資術論壇／談理財 動態調整配置 拉高勝率

2019-11-07 03:56

2020投資術論壇／開發金教戰 斜槓收益入袋

2019-11-07 03:56

激盪金融科技 銀行產學聯盟掀風潮

2019-11-07 03:56

特別股今歸零 安泰銀配息空間變大

2019-11-07 03:56

2020投資術論壇／看趨勢 卡位資金行情 盯四變數

2019-11-07 03:56

富邦華一重慶分行開業

2019-11-07 03:56

聯合國研究報告…美中貿易戰 台灣受惠最大

2019-11-07 01:43

人民幣離岸中心？ 顧立雄：非優先政策

2019-11-07 00:30

合庫金看房市 明年會更好

2019-11-06 23:21

合庫銀明年持續加薪 幅度近5%

2019-11-06 23:17

台新金衝證券業務 兩路出擊

2019-11-06 23:16

台新銀信用卡數 年底衝530萬張

2019-11-06 23:13

台灣當離岸人民幣中心？顧立雄：不在優先政策內

2019-11-06 16:32

數位帳戶搶推新台幣高利活儲！年利率1.85%最大氣

2019-11-07 09:00
看更多

熱門文章

六福皇宮新主人JR東日本笑了！台灣舊房客卻哭了？

2019-11-07 09:15

工具機業寒冬 陷無薪假風暴

2019-11-06 23:27

第一名分析師賺錢術 楊應超：秘訣只有一個

2019-11-07 12:03

三星放棄屏下辨識 GIS恐丟單

2019-11-07 01:43

搶救國產車 九項零件降關稅

2019-11-06 23:38

機械業無薪假頻傳 程泰集團董座：即日起不領薪共體時艱

2019-11-07 13:40

久違了！SOGO周年慶人潮滿滿滿 東區商圈盛況再現

2019-11-07 11:45

三星傳導入臉部識別 台系鏈受惠

2019-11-07 01:43

半導體資本支出大戰開打 產業大者恆大成形

2019-11-07 01:43

高額遺產稅喬不攏 2方法解決

2019-11-07 14:35

帳號好難記？央行總裁楊金龍：正規劃手機號碼跨行轉帳

2019-11-07 15:03

沃旭120億綠債 金融業搶購

2019-11-07 05:37

外送商機夯！11/11家樂福聯手foodpanda創量販首例

2019-11-07 12:03

JR東日本攻台 租下六福皇宮

2019-11-06 23:29

TVBS董座陳文琦 NCC要面試

2019-11-06 23:30

夏普三路衝業績 將挹注鴻海收益

2019-11-06 23:24

建商地主合建分屋 留意稅事

2019-11-07 04:09

玉山金前10月獲利174億元 再創歷年同期新高

2019-11-07 18:14

看好台灣市場 IKEA第7家店座落內湖

2019-11-07 15:00

量販店首家推外送！ 家樂福聯合foodpanda東興店率先測試

2019-11-07 11:25

合庫團協續約 董座：明年朝加薪5％努力

2019-11-07 06:03

半導體資本支出競賽開打 帶旺設備廠商機大開

2019-11-07 01:43

吳釗燮：台灣參加RCEP機會不高

2019-11-07 00:37

台塑林園廠槽車起火 2分鐘內撲滅無人傷亡

2019-11-07 08:37

神盾重挫是這原因？外資高喊獲利了結

2019-11-07 18:11

美債需求回溫 殖利率區間走勢

2019-11-07 09:51

繼光香香雞慶全球破350家門市 身分證有這些數字享七折

2019-11-07 09:07

合庫金看房市 明年會更好

2019-11-06 23:21

特別股今歸零 安泰銀配息空間變大

2019-11-07 03:56

汽車零件降關稅 車輛公會：注入強心劑

2019-11-06 23:34

楊金龍：央行數位貨幣 可能成為零售支付的最後一哩路

2019-11-07 13:17

金融業挺綠能 投入1.2兆元

2019-11-07 05:37

東曜香港掛牌獲大幅超額認購 國壽看好大買近12%

2019-11-07 12:43

大成食品 擺脫家族化經營

2019-11-07 01:43

吳釗燮：我入RCEP機會不高

2019-11-07 05:53

還有大魚要回流！經濟部：將有2電子業、500億投資回台

2019-11-07 19:55

阿里平頭哥含光800單晶片測試獲佳績

2019-11-07 11:25

台新金衝證券業務 兩路出擊

2019-11-06 23:16

蔡總統：加速增辦幼幼班 托育補助可繼續到3歲

2019-11-07 12:43

美中貿戰台受惠大？ 我出口總值前9月仍衰退

2019-11-07 00:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top