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富達：投資人棄股投債 亞洲等新興債看好

2019-11-07 20:40經濟日報 記者張瀞文／台北即時報導

富達投信7日發布亞洲及新興市場債市投資展望指出，全球維持低利環境，投資人追逐收益的需求居高不下，亞洲與新興市場企業債的基本面、價值面與技術面均佳，殖利率高，波動較低，可望持續吸引資金流入。

富達投信基金經理人陳姿瑾指出，全球經濟動能成長減緩，景氣循環末期特色明顯，但目前衰退機率應不高，貿易戰對全球經濟成長的影響應該還在可控制範圍內。

陳姿瑾表示，亞洲國家除了採取寬鬆貨幣政策以外，還推出財政刺激方案。例如，印度將企業稅由30%大幅調降到20%，泰國推出3,160億泰銖的經濟刺激方案，包括農產品補貼、價格保證及低收入補助等，占國內生產毛額（GDP）的比重高達1.9%。南韓則推出2008年金融海嘯以來最大刺激方案。

面對經濟成長減緩，投資人態度趨於謹慎。即使今年以來股市多頭，但投資人贖回股票型基金超過2,000億美元，資金持續流入債券型基金，尤其是公司債及新興市場債。陳姿瑾表示，在所有債券之中，亞債存續期間較短，到期殖利率較高，吸引力大。

在低利時代，更能突顯新興市場債的投資價值。富達投信基金經理人夏苔耘表示，在低利環境下，負殖利率的公債總額達15兆美元，占全球債券的26%，促使資金外溢到新興市場追求收益。

不過，夏苔耘提醒，在布局新興市場債時，仍要留意一些風險，例如中國的刺激政策可能不足、地緣政治風險引發油價波動等。此外，也可能有個別市場風險，像是土耳其經濟面臨實質挑戰、俄羅斯禁令風險持續、阿根廷與波蘭大選的政治風險等。

新興市場殖利率債券

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