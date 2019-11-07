保險業淨值比低於3%需增資 4月1日正式上路

2019-11-07 19:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北即時報導



金管會。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

金管會為強化壽險業經營體質，除資本適足率外，增訂淨值比監理指標，採分級監理措施，3%以下將限期增資等，低於2%可進一步解除負責人職務或要求減薪等，今（7）日宣布完成修法草案預告，將於4月1日正式上路，因淨值易隨市場波動，大股東未來恐面臨增資壓力。

保險局今天宣布「保險業資本適足性管理辦法」部分條文修正草案已完成預告程序，將於近期發布，現行規定，RBC分四級，包括資本適足（200%以上）、資本不足（150% -200%）、資本顯著不足（50%-150%）、資本嚴重不足（50%以下，或淨值低於零）。

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未來除現行採資本適足率為認定標準外，增訂保險業之淨值比率最近二期（每半年為一期）低於3%，列入「資本不足」，低於2%但0以上列為「資本顯著不足」等二等級之評量標準。

保險局副局長王麗惠表示，據統計國內整體壽險業9月底平均淨值比為6.94%，已低於8月時的7.17%。目前僅有一家保險公司淨值比低於3%，不過王麗惠說已較半年報時要低，年底前還很有改善空間。同時整體表現相較於去年底壽險業淨值比谷底區的4.46%及首季時的5.85%，目前壽險業淨值比仍在相對高檔。

王麗惠說，依保險法規定，資本不足者，主管機關可要求限期增資、提出財務業務改善計畫、限制資金運用範圍。資本顯著不足者，除採取上述措施外，還可解除負責人職務、命令降低負責人報酬、命令處分特定資產等。

同時資本適足率、與淨值比二者中，取其較低等級為等級判定標準。例如RBC210%，雖在200%以上，但淨值比2.8%時，就被視為資本不足，金管會會啟動相關監理措施。草案並增訂每年度終了後3個月內及每半年終了後2個月內，應向主管機關申報。