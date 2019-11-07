玉山金前三季獲利174億元 再創歷年同期新高
2019-11-07 18:14
經濟日報 記者楊筱筠
／台北即時報導
玉山金控今（7）日公布2019年10月自結純益，單月稅後純益17億元，累計前三季稅後純益174.85億元，累計前10月獲利較去年同期成長19.7%，再創歷年同期新高，EPS為1.51元。
玉山金控前三季稅後純益較去年同期成長19.8％，年成長將近兩成，獲利動能穩健加速，玉山金今日股價收在27.6元，今年股價已經成長三成五以上，成為投資人存金融股的好標的。
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