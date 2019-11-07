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永豐金前3季獲利成長28% 每股賺0.94元

2019-11-07 18:09經濟日報 記者楊筱筠／台北即時報導

永豐金控今（7）日發布10月自結損益，單月稅後純益10.29億元，累計前10月稅後純益105.74億元，年成長28％，每股稅後EPS 0.94元，表現高於去年同期的0.73元。

永豐金控主要獲利引擎子公司永豐銀行，10月稅後純益8.54億元，較去年同期成長17％，較9月單月稅後純益3.64億元大幅成長134％，累計前10月稅後純益87.82億元，年成長3.7％。

另一子公司永豐金證券10月稅後純益1.61億元，累計前10月稅後純益15.57億元，年成長236％，也成為永豐金前十月獲利動能之一。

永豐金控將在下周二（12）日舉行法說會，永豐金今年上半年獲利年增36.3%成長率上市櫃金控第一，主要獲利來源來自手續費收入以及海外收益帶動，銀行手續費收入上半年年成長將近兩成，金控海外淨收益上半年也成長了15.8％，第三季同樣靠著手續費收入，並持續推動消金與企金業務，打造獲利動能。

圖為永豐金控大樓外觀。 圖／聯合報系資料照片
圖為永豐金控大樓外觀。 圖／聯合報系資料照片
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