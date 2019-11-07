親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

去年1124辦理公投失當 中選會前主委陳英鈐被監院彈劾

施壓台肥借款購屋？韓國瑜：我當時比較需要紓壓吧

搶香港資金 金管會有望開放外資拿國外證券做外幣借款

2019-11-07 15:32經濟日報 記者葉憶如／即時報導

金管會。圖／聯合報系資料照片
金管會。圖／聯合報系資料照片
分享

金管會主委顧立雄今（7）日下午參加「研商108年金融建言白皮書」會前受訪時證實，目前年底將推出的媲美星港財富管理方案中，將新納入「允許外資拿手中的有價證券來台灣做融資」；顧立雄表示，目前確實有在考量，但能不能借新台幣則要商量一下，儘量不要涉及外匯，用有價證券跟OBU借款這件數，還要跟央行好好溝通一下。

為掌握香港反送事件這個「天時地利人和」，吸引台商資金加速回台，金管會將於年底前推出一套「媲美星港財富管理新方案」，各項商品研議進一步開放，利用我國國際金融業務分行（OBU）作為理財及資金調度中心，其中券商8月時曾建議要開放外資可拿海外有價證券、外幣直接向券商擔保借新台幣，再投資台股，可免結匯、降低投資成本。

不過當時證期局官員認為，若開放外資以海外有價證券及外幣擔保借新台幣投資台股，影響極大，當時券商公會建議只要是國內允許可受託買賣有價證券的交易所掛牌的標的，都可以拿來向券商借新台幣，且最高可借100％。

官員解釋，這涉及信用風險集中度管理、海外標的保管跟撥轉、融資保證金追繳及違約處理機制、如何處分擔保品等，必須請券商公會再研議更「細緻」的配套與風控方案，才可能進一步考慮開放。

新台幣外資台股金管會顧立雄

相關新聞

教戰ETN 證交所推看影片有獎徵答

2019-11-07 14:36

楊金龍：央行數位貨幣 可能成為零售支付的最後一哩路

2019-11-07 13:17

合庫團協續約 董座：明年朝加薪5％努力

2019-11-07 06:03

沃旭120億綠債 金融業搶購

2019-11-07 05:37

金融業挺綠能 投入1.2兆元

2019-11-07 05:37

2020投資術論壇／談理財 動態調整配置 拉高勝率

2019-11-07 03:56

2020投資術論壇／開發金教戰 斜槓收益入袋

2019-11-07 03:56

激盪金融科技 銀行產學聯盟掀風潮

2019-11-07 03:56

特別股今歸零 安泰銀配息空間變大

2019-11-07 03:56

2020投資術論壇／看趨勢 卡位資金行情 盯四變數

2019-11-07 03:56

富邦華一重慶分行開業

2019-11-07 03:56

聯合國研究報告…美中貿易戰 台灣受惠最大

2019-11-07 01:43

人民幣離岸中心？ 顧立雄：非優先政策

2019-11-07 00:30

合庫金看房市 明年會更好

2019-11-06 23:21

合庫銀明年持續加薪 幅度近5%

2019-11-06 23:17

台新金衝證券業務 兩路出擊

2019-11-06 23:16

台新銀信用卡數 年底衝530萬張

2019-11-06 23:13

台灣當離岸人民幣中心？顧立雄：不在優先政策內

2019-11-06 16:32

小7「嗶」LINE Pay 一卡通 享LINE POINTS 10%回饋

2019-11-06 15:57

總座施建安緋聞異動股價挫 台企銀董座黃博怡有話說

2019-11-06 15:24

群益金鼎證資產轉換新服務模式 獲准監理沙盒實驗

2019-11-06 14:40

外幣定存 短天期高利率最有利？

2019-11-06 14:36

設定交易 半夜換匯不是夢

2019-11-06 14:36

協助品牌輸出 經長：我服務業拓展實力不容小覷

2019-11-06 14:21

三商壽總座張鎮坤：擬定數位三目標大幅提高新人留存率

2019-11-06 13:35

追逐亞洲高收益債？謝金河：小心下一個地雷

2019-11-06 12:15

數位帳戶搶推新台幣高利活儲！年利率1.85%最大氣

2019-11-07 09:00
看更多

熱門文章

別花太多錢在汽車上！專家曝慘痛教訓：讓你痛苦好幾年

2019-11-06 17:10

六福皇宮新主人JR東日本笑了！台灣舊房客卻哭了？

2019-11-07 09:15

工具機業寒冬 陷無薪假風暴

2019-11-06 23:27

三星放棄屏下辨識 GIS恐丟單

2019-11-07 01:43

日本飯店卡位六福皇宫原址 在台布局一條龍

2019-11-06 20:02

第一名分析師賺錢術 楊應超：秘訣只有一個

2019-11-07 12:03

搶救國產車 九項零件降關稅

2019-11-06 23:38

三星傳導入臉部識別 台系鏈受惠

2019-11-07 01:43

小7「嗶」LINE Pay 一卡通 享LINE POINTS 10%回饋

2019-11-06 15:57

彭淮南楊金龍都提過羊群效應 央行說分明

2019-11-06 20:08

半導體資本支出大戰開打 產業大者恆大成形

2019-11-07 01:43

沃旭120億綠債 金融業搶購

2019-11-07 05:37

機械業無薪假頻傳 程泰集團董座：即日起不領薪共體時艱

2019-11-07 13:40

JR東日本攻台 租下六福皇宮

2019-11-06 23:29

TVBS董座陳文琦 NCC要面試

2019-11-06 23:30

家樂福也能外送驗孕棒！11月11日聯手foodpanda搶攻商機

2019-11-07 12:03

久違了！SOGO周年慶人潮滿滿滿 東區商圈盛況再現

2019-11-07 11:45

夏普三路衝業績 將挹注鴻海收益

2019-11-06 23:24

12月開罰輔導期不延長 Uber表達失望擔憂

2019-11-06 20:07

吳釗燮：台灣參加RCEP機會不高

2019-11-07 00:37

半導體資本支出競賽開打 帶旺設備廠商機大開

2019-11-07 01:43

合庫團協續約 董座：明年朝加薪5％努力

2019-11-07 06:03

費玉清封麥告別演唱會 郭台銘帶母親到場聆聽

2019-11-06 21:05

建商地主合建分屋 留意稅事

2019-11-07 04:09

量販店首家推外送！ 家樂福聯合foodpanda東興店率先測試

2019-11-07 11:25

台塑林園廠槽車起火 2分鐘內撲滅無人傷亡

2019-11-07 08:37

美債需求回溫 殖利率區間走勢

2019-11-07 09:51

群益前經理人涉不當交易獲利1,500萬元遭約談 群益提告

2019-11-06 19:35

最低工資法挨批「最低便當法」 勞動部反駁：做足功夫

2019-11-06 17:50

大客戶年底庫存調整 神盾11月業績可能持續下滑

2019-11-06 21:08

南科擴建「拉攏高雄、放棄台南」?科技部:政院積極協調

2019-11-06 21:35

台商回台投資桃園最熱門 科技業最多增加1萬5千工作

2019-11-06 17:14

前經理人違反規定 群益投信：零容忍、早已免職且提告

2019-11-06 21:32

環團批風機變殺鳥兇器 彰化雲林風電環評要補考

2019-11-06 18:20

帳號好難記？央行總裁楊金龍：正規劃手機號碼跨行轉帳

2019-11-07 15:03

汽車零件降關稅 車輛公會：注入強心劑

2019-11-06 23:34

特別股今歸零 安泰銀配息空間變大

2019-11-07 03:56

合庫金看房市 明年會更好

2019-11-06 23:21

金融業挺綠能 投入1.2兆元

2019-11-07 05:37

台電發183億元公司債 含今年首檔綠債

2019-11-06 20:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top