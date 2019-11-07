搶香港資金 金管會有望開放外資拿國外證券做外幣借款

2019-11-07 15:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



金管會。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

金管會主委顧立雄今（7）日下午參加「研商108年金融建言白皮書」會前受訪時證實，目前年底將推出的媲美星港財富管理方案中，將新納入「允許外資拿手中的有價證券來台灣做融資」；顧立雄表示，目前確實有在考量，但能不能借新台幣則要商量一下，儘量不要涉及外匯，用有價證券跟OBU借款這件數，還要跟央行好好溝通一下。

為掌握香港反送事件這個「天時地利人和」，吸引台商資金加速回台，金管會將於年底前推出一套「媲美星港財富管理新方案」，各項商品研議進一步開放，利用我國國際金融業務分行（OBU）作為理財及資金調度中心，其中券商8月時曾建議要開放外資可拿海外有價證券、外幣直接向券商擔保借新台幣，再投資台股，可免結匯、降低投資成本。

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不過當時證期局官員認為，若開放外資以海外有價證券及外幣擔保借新台幣投資台股，影響極大，當時券商公會建議只要是國內允許可受託買賣有價證券的交易所掛牌的標的，都可以拿來向券商借新台幣，且最高可借100％。

官員解釋，這涉及信用風險集中度管理、海外標的保管跟撥轉、融資保證金追繳及違約處理機制、如何處分擔保品等，必須請券商公會再研議更「細緻」的配套與風控方案，才可能進一步考慮開放。