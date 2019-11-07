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帳號好難記？央行總裁楊金龍：正規劃手機號碼跨行轉帳

2019-11-07 15:03經濟日報 記者陳美君／即時報導

中央銀行總裁楊金龍今（7）日指出，為強化使用者體驗，中央銀行已促請財金公司偕同銀行規劃「手機門號跨行轉帳服務」，藉以強化使用者行動支付體驗。亦即在不久後的將來，跨行轉帳不用再輸入一長串難記的帳號，只要輸入手機號碼就可輕鬆完成，大幅提升作業效率。

楊金龍今日於財金資訊金融資訊系統年會上，以「中央銀行貨幣與零售支付系統-兼論財金公司扮演之角色」為題致詞，楊金龍會中提及，現金在國內仍然是大眾日常生活普遍使用的零售支付工具，流通量也逐年增加，目前約2兆元。

現金需求仍高的原因除新台幣偽鈔率低，廣受大眾信賴且使用便利外，國內提款機（ATM）遍布全台，讓大眾能方便取得現金也是主因。我國約有3萬台ATM，平均每784人即有一台ATM提供服務，密集度在全球首屈一指。

楊金龍表示，國際間央行正探討央行數位貨幣（CBDC）的可行性，如果能順利解決相關問題，CBDC或有可能成為零售支付的最後一哩路。央行為此已成立CBDC研究計畫專案小組，針對相關議題，進行研究與測試。

楊金龍並透露，國外近年陸續推出利用受款人手機號碼等，作為跨行轉帳的識別資訊，央行已促請財金公司偕同銀行規劃「手機門號跨行轉帳服務」，藉以強化使用者行動支付體驗。

即便如此，這不代表現金的重要性將逐漸消失，現金支付對許多人而言，並非選項、而是必須，盲目進入無現金社會將造成嚴重風險，許多先進國家央行的看法亦是如此。因此，在可預見的將來，現金仍不會消失；只要現金仍有需求，央行依職責即有提供的義務，而商家也不得拒收現金。

央行強調，國際間均積極推展QR Code行動支付，為整合紛亂的QR Code規格，國際間包括香港、新加坡、馬來西亞、印度及南韓等，均陸續推動QR Code共通標準。

其中新加坡，今年初國會通過「支付服務法」，授權新加坡金融管理局（MAS）可要求支付業者須加入共通支付平台及採用共通QR Code標準，以增加彼此的互通性 。

另外，歐洲央行（ECB）也公開表示，建立QR Code共通標準，是行動支付互聯互通發展之必然，並已著手研議泛歐元區行動支付訊息規格的標準化 。

為完善行動支付環境，財金公司於前年在財政部協助下，偕同銀行共同制定QR Code共通標準，以「開放、互通」為基礎，建置此一共用的金融基礎設施，並無與民爭利之虞。

推動初期，考量QR Code共通標準在國內剛萌芽，個別機構如發展各自的錢包，須投入大量業務推廣及資訊設備成本；因此，由公、民營銀行等機構共同委託其轉投資的錢包開發業者提供單一入口「共用錢包」，以降低個別機構的建置成本，避免重複投資。

中央銀行總裁楊金龍今（7）日指出，為強化使用者體驗，中央銀行已促請財金公司偕同銀...
中央銀行總裁楊金龍今（7）日指出，為強化使用者體驗，中央銀行已促請財金公司偕同銀行規劃「手機門號跨行轉帳服務」，藉以強化使用者行動支付體驗。 記者仝澤蓉／攝影
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