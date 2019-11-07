全國電子線上購物 今日開賣
2019-11-07 14:08
經濟日報 記者張義宮
／即時報導
擁有320家實體服務據點的全國電子，今（7）日由總經理林政勳主持「全國電子線上購物記者會」，宣布正式揮軍電子商務。
林政勳總經理分享，全國電子始終以顧客為核心，線上購物服務的開啟，更完整了消費者多元消費旅程的需求，線上購物並將結合線下門市的專業服務及安裝團隊資源，提供給消費者專業、安心的購物體驗，成為最有溫度的線上購物。
如何使用金幣灌溉新聞
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免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
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中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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同時，11月8日起至12日線上線下將同步展開為期五天的「破盤11.11」活動，包括「全館指定家電9折」、「指定電腦／螢幕現折2,222元」、「刷指定銀行信用卡最高回饋3,600（需分期及登錄）」，也都將推出限定瘋搶3C家電商品，市場討論度超高的8K電視、日製冰箱、洗衣機、電競電腦、吸塵器、空氣清淨機等都在此次回饋之列，全國電子邀請消費者搶優惠、體驗最有溫度的線上／線下購物服務。
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