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全國電子線上購物 今日開賣

2019-11-07 14:08經濟日報 記者張義宮／即時報導

擁有320家實體服務據點的全國電子，今（7）日由總經理林政勳主持「全國電子線上購物記者會」，宣布正式揮軍電子商務。

林政勳總經理分享，全國電子始終以顧客為核心，線上購物服務的開啟，更完整了消費者多元消費旅程的需求，線上購物並將結合線下門市的專業服務及安裝團隊資源，提供給消費者專業、安心的購物體驗，成為最有溫度的線上購物。

同時，11月8日起至12日線上線下將同步展開為期五天的「破盤11.11」活動，包括「全館指定家電9折」、「指定電腦／螢幕現折2,222元」、「刷指定銀行信用卡最高回饋3,600（需分期及登錄）」，也都將推出限定瘋搶3C家電商品，市場討論度超高的8K電視、日製冰箱、洗衣機、電競電腦、吸塵器、空氣清淨機等都在此次回饋之列，全國電子邀請消費者搶優惠、體驗最有溫度的線上／線下購物服務。

全國電子宣布線上購物開賣。記者張義宮／攝影
全國電子宣布線上購物開賣。記者張義宮／攝影
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