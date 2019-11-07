楊金龍：央行數位貨幣 可能成為零售支付的最後一哩路

2019-11-07 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／即時報導



央行總裁楊金龍。記者余承翰／攝影 分享 facebook

央行總裁楊金龍表示，近來國際間央行正探討央行數位貨幣（CBDC）的可行性，如果能順利解決相關問題，CBDC或有可能成為零售支付的最後一哩路。央行已成立CBDC研究計畫專案小組，呼籲非銀行支付業者能加入未來在QR Code共通標準上建構的「跨機構共用平台」，讓我國行動支付拼圖更為完整。

楊金龍今天受邀參加財金公司年會，以「中央銀行貨幣與零售支付系統―兼論財金公司扮演之角色」為題演講。

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楊金龍表示，央行在支付系統扮演重要角色，並肩負維持支付系統安全暨效率運行的重要職責。現金等央行貨幣為無風險的清算資產，央行透過央行貨幣扮演支付服務最後提供者的角色。

楊金龍指出，除央行貨幣外，商業銀行貨幣及電子貨幣也是大眾廣泛使用的支付工具。商業銀行貨幣主要是大眾存在銀行可用於支付的活存，目前的餘額約為19兆元；大眾在電子支付或電子票證機構的儲值帳戶，目前儲值餘額約106億元。

楊金龍表示，央行貨幣是跨行清算資產的基礎，支付系統順暢運作仰賴完善的制度性安排。財金公司的跨行金融資訊系統連結央行的跨行專戶，就像一條「數位化」的高速公路，形成零售支付重要基礎設施，協助完成銀行客戶間資金的互轉流通。

隨著電子商務及行動支付普及，楊金龍指出，非銀行支付業者所發行的電子貨幣日益普遍，特別是低成本的QR Code掃碼方式所帶動的行動支付，如大陸的支付寶和微信支付，以及我國的街口支付與Line Pay一卡通等。我國推動行動支付QR Code共通標準屬金融基礎設施一環，各國也陸續推動，有助於提高國內行動支付使用率。

楊金龍強調，要完善國內行動支付版圖，須非銀行支付機構加入QR Code共通標準才算完整。在原有的跨行金融資訊系統及QR Code共通標準的基礎上，財金公司規畫建置「電子支付跨機構共用平台」，楊金龍期許財金公司以「中立平台」角色，協助支付業者應用新興科技發展金融服務。