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東曜香港掛牌獲大幅超額認購 國壽看好大買近12%

2019-11-07 12:43經濟日報 記者黃文奇／即時報導

香港聯交所（港交所）今（7）日公告，明日將在港交所掛牌上的晟德（4123）轉投資公司「東曜藥業」，首波募資已在上周五順利完成，香港發售部分獲大幅超額認購，申請認購股數共116,560,400股（約1.16億股），較香港發售股份的900萬股約超購12.95倍。發售價已釐定為每股6.55港元。

另外，根據公告，國泰人壽看好東曜前景，在此次東曜公開認購中，大舉認購了新一輪募資的發行股權，比重近12%，是新一輪募資新進股東中的最大投資者，將成為東曜的大股東與晟德的戰略夥伴。

據了解，此次東曜在港掛牌的新一輪募資總發行股數為9,000萬股，其中一成，即900萬股在香港發行，供國際（香港以外地區）認購的發行股數則有8,100萬股，占此次發行募資新股的90%，而這九成新股中有13.3%被國泰人壽吃下。

東曜此次募資金額，依每股定價6.55港元、總發行股數9,000萬股計算，約可募集5.89億港元（近新台幣22億元）。雖發行價格為預定區間的低檔，但業界認為，這是晟德集團董事長林榮錦一貫的「風格」，除了要讓投資人賺到錢外，在掛牌上市後也將可吸引新一輪投資者進駐。

除了國壽之外，東曜的原始大股東也加碼投資，包括晟德、Vivo Capital、年紡等，也均以「基石投資人」身份參與新一輪認股，大舉加碼持有東曜。其中，晟德、Vivo Capital、年紡分別認購5,982,000股、 11,964,400股及5,982,000股，合計共占募資後的股權比重約4.2%，占此次新發行股數的26.59%。

根據公告，此次國泰人壽參與投資東曜，投資額度約900萬美元（約新台幣2.8億元）共認購10,771,200股，占香港以外地區發行的國際認購股數約13.3%，占新一輪總發行新股的11.97%，約占上市後總發行股數的1.89%，等同東曜實質意義上的大股東。

此次國壽雖未成為東曜的基石投資人，不過晟德集團表示，國壽看好東曜藥業未來發展，雖其所認購股權在上市後的一定期限內沒有禁售的限制，但國壽認為，東曜具有前景，未來將長期持有。

認購募資晟德

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