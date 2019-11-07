台灣大車隊導入韓亞電子錢包 搶攻跨國交通支付市場
根據交通部觀光局統計，2019年上半年韓國來台觀光旅客達55萬5,565人次，較去年同期成長約10%，有望創下連續第三年百萬韓客人次紀錄。
看準韓客來台的「跨境交通支付」需求提升，引領國內計程車業服務不斷創新的領導品牌「台灣大車隊」，宣布攜手全球首家服務韓國旅客的金融業者「台新銀行」，開通韓國第二大韓亞金融集團旗下HANA CARD的「GLN HANA MEMBERS」(簡稱GLN)境外錢包服務，讓1,600萬名韓國HANA MEMBERS會員前來台灣旅遊時，搭乘台灣大車隊就能輕鬆遊遍好吃好玩，下車時只需手機出示HANA MEMBERS APP條碼，即可完成支付車資，免除了換匯及處理旅遊剩餘款的麻煩，不用現金就可開啟安全、舒適、貼心的乘車旅程。
台灣大車隊全台總車數突破2萬1,000輛，且於全台200多個飯店、商場或交通據點等設立了最密集的排班點，每月服務國內外乘客人次高達1,000萬。考量來台韓國旅客選擇自由行的比例高，當跑景點的交通需求較為耗時或繁複時，搭乘計程車是許多人的首選解決方案，台灣大車隊因而領先業界串接GLN HANA MEMBERS，韓國旅客無論喜好搭乘小黃或多元計程車，下車時都可直接向司機出示HANA MEMBERS APP條碼支付車資。
台灣大車隊董事長林村田表示，「隨著國內外消費者支付習慣改變，台灣大車隊近年來致力發展多元支付服務，包含信用卡、電子票證、國際行動支付、第三方支付與電子支付等，目前非現金支付交易比例不但已達30%，加入GLN HANA MEMBERS使用情境行列之後，台灣大車隊提供支付方式更已超過20種，今後也將持續站在跨境交通支付的趨勢浪潮，開拓更多樣化的跨國電子錢包與點數回饋夥伴，帶給國際旅客更便利的乘車體驗。」
GLN HANA MEMBERS 為韓國用戶提供海外支付服務，成為會員後可以在手機程式裡，將在海外所需使用的金額預先作現金充值，來到台灣旅遊時只要手機出示專屬條碼掃描付款，就能透過台新銀行金流完成結帳，交易過程不到1分鐘，不須兌換新台幣現鈔，支付便利更避免浪費。
未來，台灣大車隊也將以滿足國內外乘客「行」的需求為核心，朝數位科技不斷發展與創新，成為把錢包放進手機時代的移動交通品牌首選，開創台灣計程車支付服務新紀元。
留言