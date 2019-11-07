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MIC：今年雙11電商買氣 將超越百貨公司周年慶

2019-11-07 11:32經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）今（7）日表示，今年的雙11網購買氣意願，較往年更高且超越百貨公司周年慶。有71%的消費者表達參加雙11購物的意願，而表達有意願參加百貨周年慶的消費者則有60.2%，預估2019「年度購物季」的人均消費金額為新台幣12,391元。

有關今年雙11的高買氣現象，資策會MIC資深產業分析師張筱祺解釋，供需兩端的共同推波助瀾是主要原因，部份電商業者將檔期提前近一個月，甚至部份業者在年中618檔期就開始鋪陳，而消費者則是在電商業者連續五年的宣傳聲量中，逐漸形成年度購物季的預期消費心理。

MIC是連續第五年，針對雙11購物檔期進行消費者網購調查，本次調查首度納入百貨公司第四季周年慶，同步觀察10月底至11月「年度購物季」的消費者意向與行為。

雖然今年的雙11買氣有超越百貨公司周年慶的趨勢，但是根據MIC的調查顯示，消費者在電商平台與實體百貨公司的預定購買類別與消費型態，仍然有差異。百貨公司周年慶消費傾向的前五大類別，依序為「服飾配件（26.4%）、美容保養（26%）、3C家電（22.7%）、精品鞋包（15.6%）、日常用品（13.3%）」，傾向在雙11電商平台消費的前五大類別，則依序為「3C家電（36.6%）、日常用品（25.9%）、服飾配件（17.4%）、美容保養（14.8%）、餐飲票券（12.8%）」。

MIC的調查顯示，比較網友在「年度購物季」中的購物模式，不論虛實通路，衝動性購物的比例皆高於計畫性購物，最明顯的購物特性就是「沒有預先條列購物清單，看到喜歡的商品就會買」。

張筱祺表示，在電商虛實整合的趨勢下，已經有許多業者在同步經營線上與線下通路，不妨在消費者預期購買的黃金時段氛圍下，推出更優惠的銷售方案，吸引衝動性購物的消費者，或掌握消費者在虛實通路的購物模式差異性，推出消費者想要的商品屬性或組合，例如週期性囤貨、爆款或期間限定等，將虛實通路整合銷售的效益極大化。

針對網友的雙11購物動機，MIC調查顯示，前五大因素依序為「商品價格便宜（64.5%）、網路購物金回饋（36.5%）、商品種類齊全（28.5%）、物流配送快速（25.2%）、網路購物平台介面舒適易搜尋（23.3%）」，其中價格依舊是消費者購物的最主要驅動力。

在所有雙11促銷活動中，「免運費活動（46.8%）」最吸引消費者，女性的免運費活動接受度高於男性；其次受歡迎的促銷活動，依序為「銀行信用卡優惠（40.9%）、限量/特惠/首賣商品（35.5%）、與雙11有關的諧音促銷（31.6%）、贈送購物金活動-消費滿額（27.2%）」等。

電商

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